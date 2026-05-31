Thí sinh lớp 10 Quảng Ngãi tự tin với đề môn văn nói về 'niềm tin'

Sáng nay 31.5, hơn 26.700 thí sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027. Tại nhiều điểm thi, hàng trăm phụ huynh kiên nhẫn đứng chờ ngoài cổng trường giữa thời tiết nắng nóng, cùng con trải qua một trong những kỳ thi quan trọng đầu tiên trên hành trình học tập.

Rất đông phụ huynh chờ con tại điểm thi Trường THPT Võ Nguyên Giáp (phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Phụ huynh đội nắng chờ con thi

Sáng nay 31.5, thí sinh dự thi môn ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút, buổi chiều tiếp tục thi môn toán.

Chị Lê Thị Ánh chờ con gái thi vào lớp 10 Trường THPT Võ Nguyên Giáp ẢNH: HẢI PHONG

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại Trường THPT Võ Nguyên Giáp (phường Trương Quang Trọng), từ sáng sớm đã có rất đông phụ huynh đưa con đến điểm thi. Sau khi các em vào phòng thi, nhiều phụ huynh vẫn nán lại trước cổng trường, tìm chỗ ngồi dưới bóng cây hoặc đứng chờ suốt hơn 2 giờ đồng hồ.

Đứng ngoài khu vực cổng trường, bà Lê Thị Ánh (49 tuổi, xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết thức dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị mọi thứ cho con gái trước ngày thi quan trọng.

"Hơn 6 giờ sáng tôi đã chở con đến điểm thi. Con đi thi mà mình ở ngoài còn lo hơn. Đứng chờ ngoài cổng trường cũng rất áp lực, cứ thấp thỏm không biết con làm bài thế nào", bà Ánh chia sẻ.

Thi sinh bước ra phòng thi môn ngữ văn với nụ cười tự tin ẢNH: HẢI PHONG

Cách đó không xa, ông Bùi Duy Phương (53 tuổi, xã Thọ Phong) cũng hồi hộp không kém khi chờ con hoàn thành bài thi đầu tiên.

"Ngồi chờ ngoài cổng trời đã nắng rồi mà trong lòng còn nóng hơn. Chỉ mong con bình tĩnh, làm bài thật tốt để đạt được nguyện vọng vào trường mong muốn", ông Phương nói.

Thí sinh tự tin với điểm số cao

Đúng 9 giờ 30 phút, khi tiếng trống báo hết giờ vang lên, các thí sinh lần lượt rời phòng thi với tâm trạng khá thoải mái.

Ngô Thị Kim Quỳnh (trái) và Võ Thảo Quỳnh tự tin với bài làm của mình ẢNH: HẢI PHONG

Vừa bước ra khỏi cổng Trường THPT Võ Nguyên Giáp, em Ngô Thị Kim Quỳnh (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi) nhận xét đề thi ngữ văn năm nay vừa sức với học sinh.

"Em thấy phần đọc hiểu có một số câu cần suy nghĩ kỹ nên hơi khó, còn phần viết khá phù hợp. Nhìn chung em làm bài ổn và hy vọng sẽ đạt điểm cao", Kim Quỳnh nói.

Phụ huynh hỏi thăm con về bài làm môn ngữ văn ẢNH: HẢI PHONG

Trong khi đó, em Võ Thảo Quỳnh (xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) tỏ ra khá tự tin sau khi hoàn thành bài thi.

"Đề năm nay không quá khó. Em thích nhất phần nghị luận viết về "niềm tin giúp con người vượt qua khó khăn, thử thách". Theo em, khi có niềm tin vào bản thân, vào cuộc sống và xã hội thì sẽ có thêm động lực để vượt qua những trở ngại phía trước", Thảo Quỳnh chia sẻ.

Nhiều học sinh bước ra phòng thi với tâm thế vui vẻ ẢNH: HẢI PHONG

Theo kế hoạch của Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 diễn ra trong 2 ngày 31.5 và 1.6.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh có hơn 26.700 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 năm học 2026 - 2027. Để phục vụ kỳ thi, ngành giáo dục đã bố trí 61 hội đồng coi thi với gần 4.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và lực lượng công an, y tế tham gia làm nhiệm vụ, trong đó có gần 3.000 giám thị.

Đề thi môn văn kỳ thi vào lớp 10 năm 2026 tại Quảng Ngãi H.P

Sau môn ngữ văn và môn toán trong ngày hôm nay 31.5, sáng mai 1.6 các thí sinh sẽ thi môn tiếng Anh. Chiều mai 1.6, những thí sinh đăng ký vào các lớp chuyên sẽ tiếp tục dự thi môn chuyên theo quy định.