Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao: Bác Hồ trong lịch sử Việt Nam

Học sinh lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ẢNH: BÍCH THANH

10 chuyên đề ôn tập môn lịch sử thuộc chương trình Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao năm 2026 do giáo viên Nguyễn Viết Đăng Du, Trường THPT Lê Quý Đôn (P.Xuân Hòa) được phát ở chuyên mục giáo dục trên các nền tảng: thanhnien.vn, fanpage Facebook và kênh YouTube của Báo Thanh Niên.

Trong chuyên đề 10: Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lịch sử Việt Nam, giáo viên tóm tắt, khái quát những nội dung về những yếu tố tác động đến Nguyễn Tất Thành; Quá trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành; Những đóng góp của Nguyễn Ái Quốc với lịch sử Việt Nam.

Đây cũng là chuyên đề ôn thi cuối cùng của môn lịch sử trong chương trình Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao năm 2026.

Trước đó, vào ngày 20.5, trong chuyên đề 9: Những hiệp định quan trọng trong lịch sử Việt Nam từ 1945- 1975, giáo viên tóm tắt, khái quát những nội dung về những hiệp định quan trọng trong lịch sử Việt Nam từ 1945-1975 gồm Hiệp định Sơ Bộ (1946); Hiệp định Giơ-ne-vơ (1954); Hiệp định Pari (1973) kèm theo bảng so sánh những điểm giống và khác nhau giữa 3 hiệp định này.

Từ 20.4 đến 23.5, vào các khung giờ cố định (16 giờ 30, 18 giờ 30 và 20 giờ 30) thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, Báo Thanh Niên lần lượt phát sóng trực tiếp 88 chuyên đề Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao tại các địa chỉ thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

88 chuyên đề ôn tập kiến thức do các giáo viên giàu kinh nghiệm tại TP.HCM xây dựng, gồm: Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, chuyên Trần Đại Nghĩa, Bùi Thị Xuân, Lê Quý Đôn, Marie Curie, Nguyễn Hiền, quốc tế Á Châu… Qua mỗi chuyên đề ôn thi trực tuyến, giáo viên sẽ giúp học sinh tiết kiệm thời gian, tận dụng lợi thế của công nghệ để hứng thú với việc học, tích lũy kiến thức cho kỳ thi quan trọng sắp đến.

Sau các khung giờ nói trên, các chuyên đề vẫn xuất hiện trên các nền tảng thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Thanh Niên. Học sinh sử dụng bất kỳ thiết bị (điện thoại thông minh, máy tính cá nhân hay máy tính cố định) và chỉ cần kết nối internet đều có thể tiếp cận nội dung hệ thống kiến thức của 9 môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Lịch phát sóng tuần từ 18 đến 23.5 các chuyên đề ôn thi tốt nghiệp năm 2026

Chương trình Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao năm 2026 sẽ phát sóng lần lượt 88 clip dưới dạng các chuyên đề ôn tập bám sát cấu trúc và định hướng kỳ thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình GDPT 2018. Trong 88 chuyên đề ôn tập, mỗi giáo viên phụ trách bộ môn sẽ đưa ra những câu hỏi theo định dạng cấu trúc đề minh họa thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Việc này giúp học sinh kiểm tra lại kiến thức, đồng thời làm quen với cách làm bài, rèn kỹ năng tìm đáp án trắc nghiệm một cách nhanh, chính xác nhất.



