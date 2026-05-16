Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao: Pháp luật quốc tế

Chuyên đề ôn tập môn giáo dục kinh tế và pháp luật trong kỳ thi năm 2026 ẢNH: BÍCH THANH

10 chuyên đề ôn tập môn giáo dục kinh tế và pháp luật thuộc chương trình Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao năm 2026 do cô Võ Thị Hậu, giáo viên Trường THPT Marie Curie (P.Xuân Hòa), hướng dẫn được phát ở chuyên mục giáo dục trên các nền tảng: thanhnien.vn, fanpage Facebook và kênh YouTube của Báo Thanh Niên.

Trong chuyên đề 8: Một số vấn đề cơ bản của pháp luật quốc tế, giáo viên ôn tập với học sinh về khái niệm, vai trò, các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế; xác định được mối quan hệ giữa pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia.

Nhận biết được nội dung cơ bản của Công pháp quốc tế về dân cư, lãnh thổ và biên giới quốc gia, các vùng biển thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền của quốc gia. Từ đó có thể phân tích, đánh giá một số hành vi phạm pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế đơn giản.

Học sinh nêu được các nguyên tắc cơ bản của Tổ chức thương mại thế giới và hợp đồng thương mại quốc tế. Từ đó có thể phân tích, đánh giá một số hành vi phạm các nguyên tắc cơ bản của Tổ chức thương mại thế giới và hợp đồng thương mại quốc tế.

Đây cũng chuyên đề cuối của môn giáo dục kinh tế và pháp luật trong chương trình Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao năm 2026.

Trước đó, vào ngày 13.5, Báo Thanh Niên đã phát sóng chuyên đề 7: Quyền và nghĩa vụ của công dân về văn hóa, xã hội, giáo viên hướng dẫn học sinh một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân và gia đình, học tập, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ di sản văn hóa, môi trường… Từ đó học sinh có thể tự giác thực hiện quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của mình.

Từ 20.4 đến 23.5, vào các khung giờ cố định (16 giờ 30, 18 giờ 30 và 20 giờ 30) thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, Báo Thanh Niên lần lượt phát sóng trực tiếp 88 chuyên đề Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao tại các địa chỉ thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

88 chuyên đề ôn tập kiến thức do các giáo viên giàu kinh nghiệm tại TP.HCM xây dựng, gồm: Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, chuyên Trần Đại Nghĩa, Bùi Thị Xuân, Lê Quý Đôn, Marie Curie, Nguyễn Hiền, quốc tế Á Châu… Qua mỗi chuyên đề ôn thi trực tuyến, giáo viên sẽ giúp học sinh tiết kiệm thời gian, tận dụng lợi thế của công nghệ để hứng thú với việc học, tích lũy kiến thức cho kỳ thi quan trọng sắp đến.

Sau các khung giờ nói trên, các chuyên đề vẫn xuất hiện trên các nền tảng thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Thanh Niên. Học sinh sử dụng bất kỳ thiết bị (điện thoại thông minh, máy tính cá nhân hay máy tính cố định) và chỉ cần kết nối internet đều có thể tiếp cận nội dung hệ thống kiến thức của 9 môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Lịch phát sóng tuần từ 11 đến 16.5 các chuyên đề ôn thi tốt nghiệp năm 2026

Chương trình Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao năm 2026 sẽ phát sóng lần lượt 88 clip dưới dạng các chuyên đề ôn tập bám sát cấu trúc và định hướng kỳ thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình GDPT 2018. Trong 88 chuyên đề ôn tập, mỗi giáo viên phụ trách bộ môn sẽ đưa ra những câu hỏi theo định dạng cấu trúc đề minh họa thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Việc này giúp học sinh kiểm tra lại kiến thức, đồng thời làm quen với cách làm bài, rèn kỹ năng tìm đáp án trắc nghiệm một cách nhanh, chính xác nhất.



