Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Sở GD-ĐT chỉ đạo 2 kỳ thi quan trọng của TP.HCM sau sáp nhập

Bích Thanh
Bích Thanh
12/05/2026 19:13 GMT+7

Ngày 12.5, Văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM phát đi thông báo kết luận chỉ đạo của Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Phong về 2 kỳ thi quan trọng là thi lớp 10 và tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra vào tháng 6.

Phó giám đốc Sở GD-ĐT chỉ đạo 2 kỳ thi quan trọng của TP.HCM sau sáp nhập - Ảnh 1.

Thí sinh thi lớp 10 năm 2025 tại TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo đó, về công tác tổ chức thi lớp 10, thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ông Nguyễn Văn Phong chỉ đạo các trường THCS, THPT, trung tâm GDTX-GDNN thực hiện nghiêm quy định của Sở GD-ĐT về việc tăng cường quản lý và xét duyệt đi nước ngoài đối với viên chức và người lao động tại các đơn vị trực thuộc.

Lãnh đạo các cơ sở giáo dục, bao gồm toàn thể thành viên ban giám hiệu, có trách nhiệm đảm bảo đầy đủ nhân sự tham gia công tác thi khi được Sở GD-ĐT điều động. Tổ chức sinh hoạt, quán triệt để cán bộ, giáo viên nhận thức rõ trách nhiệm và tham gia công tác thi với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tuyệt đối không để xảy ra trường hợp viện lý do cá nhân để từ chối nhiệm vụ được giao, kể cả đối với các thành viên ban giám hiệu.

Các trường có trách nhiệm tổ chức sinh hoạt quy chế thi lớp 10, thi tốt nghiệp THPT đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động làm công tác thi trước khi kỳ thi diễn ra. Đảm bảo mỗi cá nhân nắm vững và thực hiện nghiêm túc từng quy định, từng thao tác theo đúng hướng dẫn của quy chế thi. Tuyệt đối không để xảy ra sai sót do không nắm rõ quy chế. Lãnh đạo các trường học chịu trách nhiệm trực tiếp trước Sở GD-ĐT nếu để xảy ra vi phạm quy chế thi tại đơn vị mình trong 2 kỳ thi.

Phó giám đốc Nguyễn Văn Phong cũng yêu cầu các trường phối hợp chặt chẽ với Sở GD-ĐT trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, bao gồm: phòng thi (bàn, ghế, hệ thống đèn, quạt, camera giám sát), phòng họp của điểm thi, phòng lưu trữ đề thi và bài thi, tủ bảo quản bài thi, khu vực nghỉ ngơi cho cán bộ coi thi và các trang thiết bị cần thiết khác; đảm bảo toàn bộ cơ sở vật chất được kiểm tra, bố trí đầy đủ trước khi kỳ thi diễn ra;

Chuẩn bị đầy đủ nhân sự thuộc Ban Bảo vệ phục vụ điểm thi, bao gồm: lực lượng công an, y tế, bảo vệ, nhân viên phục vụ và lực lượng hỗ trợ; phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố trong việc đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm thi trong suốt thời gian tổ chức kỳ thi.

Riêng đối với kỳ thi lớp 10 đầu tiên sau sáp nhập, ông Nguyễn Văn Phong lưu ý các cơ sở giáo dục thuộc khu vực 1 (TP.HCM cũ) tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh lớp 10. Còn các cơ sở giáo dục thuộc khu vực 2 (Bình Dương) và khu vực 3 (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cần lưu ý kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 – 2027 có một số thay đổi so với quy định trước đây. Vì vậy cần tổ chức sinh hoạt, phổ biến đầy đủ các hướng dẫn của sở đến toàn thể giáo viên, nhằm tư vấn chính xác cho học sinh THCS. Tuyệt đối không trả lời theo nhận định cá nhân, tránh gây hoang mang, lo lắng trong phụ huynh và học sinh.

Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM nhấn mạnh, các trường THPT có trách nhiệm cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin của đơn vị lên hệ thống tuyển sinh lớp 10 của TP tại địa chỉ ts10.hcm.edu.vn, đảm bảo phụ huynh và học sinh có thể tra cứu thông tin đầy đủ trong suốt giai đoạn đăng ký tuyển sinh. Đặc biệt lưu ý, chỉ tiếp nhận học sinh có tên trong danh sách trên hệ thống ts10.hcm.edu.vn do Sở GD-ĐT quản lý, tuyệt đối không tiếp nhận học sinh ngoài danh sách dưới bất kỳ hình thức nào.

Tin liên quan

Để ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đúng hướng

Để ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đúng hướng

Chưa tới 1 tháng nữa là thí sinh sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Thời điểm nước rút này, theo các giáo viên, việc ôn thi cần đi đúng hướng, không dàn trải và cần rèn kỹ năng làm bài để đạt kết quả tốt nhất.

Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao: Vùng kinh tế đồng bằng

Khám phá thêm chủ đề

Thi lớp 10 thi tốt nghiệp thpt Sở GD-ĐT TP.HCM tuyển sinh lớp 10 quy chế thi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận