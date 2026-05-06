Thi lớp 10: Tỷ lệ chọi trường tốp đầu thấp hơn trường tốp 2, có nên đổi nguyện vọng?

Trường tốp đầu tỷ lệ chọi thấp hơn trường tốp sau

Theo số liệu học sinh đăng ký nguyện vọng lớp 10 mà Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố, các trường có tỷ lệ chọi lớp 10 cao nhất là THPT Bùi Thị Xuân, THCS - THPT Trần Đại Nghĩa, Thủ Đức, Nguyễn Thượng Hiền, Lê Trọng Tấn, Dĩ An...

Dẫn đầu là Trường THPT Bùi Thị Xuân với tỷ lệ chọi lớp 10 là 2,84; Tiếp đến là Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa với tỷ lệ chọi 2,79.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (2,51), Trường THPT Lê Trọng Tấn (2,45), Trường THPT Dĩ An (2,34) và Trường THPT Trịnh Hoài Đức (2,31).

Nhóm các trường có tỷ lệ chọi lớp 10 cao tiếp theo gồm Trường THPT Lê Quý Đôn (2,30), Trường THPT Trần Văn Ơn (2,25), Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (2,25)…

Các trường tiếp theo gồm Trường THPT Bến Cát (2,12), Trường THPT Trần Phú (2,12), Trường THPT Thạnh Lộc (2,10), Trường THPT Tây Thạnh (2,07), Trường THPT Phú Nhuận (2,05), Trường THPT Bình Phú (2,04) và Trường THPT Trần Khai Nguyên (2,02)...

Từ thống kê trên cho thấy, lần đầu tiên Trường THPT Lê Trọng Tấn là trường tốp 2 đã vượt lên thành trường có tỷ lệ chọi đứng thứ 4, cao hơn những trường thuộc tốp 1 nhiều năm qua.

Bên cạnh đó, trong số khoảng 20 trường THPT có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất của năm 2025 tại khu vực 1 (TP.HCM cũ) thì có 16 trường tỷ lệ chọi từ 2 trở lên.

Dẫn đầu là THPT Bùi Thị Xuân với 2,84; theo sau là THCS-THPT Trần Đại Nghĩa và Thủ Đức, lần lượt 2,79 và 2,57.

Còn 3 trường có tỷ lệ chọi lớp 10 dưới 2 là THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Cầu, Võ Trường Toản. Nhiều giáo viên chủ nhiệm lớp 9 chia sẻ, đây là điểm gây bất ngờ, đặc biệt với Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, khi thứ hạng tỷ lệ chọi sụt giảm mạnh, từ top 10 của năm ngoái, năm nay ra ngoài top 25.

Trong khi đó, Trường THPT Bùi Thị Xuân bứt phá mạnh, từ hạng 31 năm 2025 lên vị trí số 1 hay Trường THPT Thủ Đức cũng từ vị trí số 10 của năm 2025 lên hạng 3…

Tỷ lệ chọi thấp có phải dễ đậu?

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu phó Trường THCS Đống Đa (P.Thạnh Mỹ Tây), cho hay từ nhiều năm qua, những trường tốp đầu, có điểm chuẩn lớp 10 cao, mặc định là "sân chơi" của những học sinh có học lực giỏi, xuất sắc một cách ổn định, là những học sinh giỏi cấp quận, TP.

Do đó, không thể so sánh tỷ lệ chọi của trường tốp đầu với trường tốp 2. Chẳng hạn, lấy ví dụ ngay kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay, tỷ lệ chọi của Trường Nguyễn Thị Minh Khai (1,98) thấp hơn tỷ lệ chọi của Trường THPT Lê Trọng Tấn (2,45) nhưng không thể qua đó nói rằng độ cạnh tranh của Nguyễn Thị Minh Khai nhẹ hơn để từ đó thay đổi, điều chỉnh nguyện vọng. Bởi năng lực của những học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường tốp 1 sẽ khác với năng lực của học sinh chọn nguyện vọng 1 là trường tốp 2.

Vì vậy theo ông Tuấn, có thể nói, tỷ lệ chọi chỉ là một kênh tham khảo và nếu cần để so sánh thì phải là các trường trong cùng một tốp với nhau. Không thể cứ mặc nhiên thấy trường có tỷ lệ chọi thấp, tức độ cạnh tranh thấp hơn, mà thay đổi.

Hiệu trưởng Trường THCS tại P.Bình Lợi Trung cũng cho rằng tỷ lệ chọi giảm không có đồng nghĩa với việc giảm áp lực học tập và cạnh tranh vào trường tốp đầu. Bởi mỗi tốp trường có đối tượng thí sinh dự thi khác nhau, học sinh chọn trường căn cứ vào năng lực học tập ổn định của học sinh, đặc biệt với nhóm học sinh có nguyện vọng trường tốp đầu.

Hiệu trưởng Trường THCS tại P.Bình Lợi Trung lưu ý, phụ huynh và học sinh đừng quá tập trung vào việc đổi nguyện vọng nếu lựa chọn của học sinh đã được quyết định từ sự phối hợp, tư vấn chặt chẽ của gia đình, giáo viên chủ nhiệm và năng lực học tập chính xác của các em. Lúc này cần thiết là gia đình động viên, đồng hành và chăm sóc để các con yên tâm vào việc ôn tập, chuẩn bị kiến thức, tâm lý, tinh thần tốt nhất cho kỳ thi sắp tới.