Giáo dục

CSGT vượt đường núi đưa thí sinh đến điểm thi lớp 10 kịp giờ phát đề

Hải Phong
01/06/2026 10:25 GMT+7

Khi thời điểm phát đề thi tuyển sinh lớp 10 đã đến gần nhưng một thí sinh vùng núi vẫn chưa có mặt, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng hỗ trợ, đưa em đến điểm thi an toàn và đúng giờ.

Sáng nay 1.6, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 tại điểm thi Trường THCS và THPT Phạm Kiệt (xã Sơn Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi), lực lượng CSGT đã kịp thời hỗ trợ một thí sinh đến điểm thi đúng giờ.

Lực lượng CSGT Quảng Ngãi đưa em Đinh Văn Hiêng đến điểm thi đúng giờ

Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 - Khu vực 2 do thượng úy Nguyễn Chí Công làm tổ trưởng nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ Hội đồng thi về trường hợp em Đinh Văn Hiêng (15 tuổi, ở xã Sơn Kỳ) vẫn chưa có mặt tại phòng thi khi thời gian phát đề đã cận kề.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, thượng úy Nguyễn Chí Công đã sử dụng xe ô tô đặc chủng cùng các lực lượng phối hợp nhanh chóng đến nhà thí sinh để hỗ trợ đưa em đến điểm thi an toàn.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 1 - Khu vực 2 cho biết, đây là buổi thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 tại Quảng Ngãi. Do cha mẹ đi làm rẫy từ sớm nên em Hiêng không có phương tiện đến trường dự thi. Nhận được tin báo, lực lượng CSGT đã vượt quãng đường núi khoảng 4 km để đến nhà đón và đưa em đến điểm thi kịp thời, bảo đảm đúng giờ theo quy định.

Hành động kịp thời và đầy trách nhiệm của lực lượng CSGT đã giúp thí sinh không bỏ lỡ cơ hội hoàn thành kỳ thi quan trọng. Việc làm tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ, góp phần tiếp thêm động lực cho các em học sinh trong kỳ thi.

Các thí sinh Quảng Ngãi vui vẻ khi bước ra khỏi phòng thi vào ngày 31.5

Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 diễn ra trong hai ngày 31.5 và 1.6. Toàn tỉnh có hơn 26.700 thí sinh đăng ký dự thi.

Để phục vụ kỳ thi, ngành giáo dục Quảng Ngãi đã bố trí 61 hội đồng coi thi với gần 4.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng lực lượng công an, y tế tham gia làm nhiệm vụ. Trong đó có gần 3.000 giám thị được huy động nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Thí sinh lớp 10 Quảng Ngãi tự tin với đề môn văn nói về 'niềm tin'

Hàng chục nghìn thí sinh ở Quảng Ngãi chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027. Bên ngoài, phụ huynh đội nắng chờ con với tâm trạng hồi hộp, bên trong các thí sinh tự tin với đề thi đề cập 'niềm tin giúp con người vượt qua khó khăn, thử thách'...

