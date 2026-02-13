Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Thông xe đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, nối liền đôi bờ dịp tết

Hải Phong
Hải Phong
13/02/2026 14:47 GMT+7

Dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc chính thức được thông xe, nối liền đôi bờ thuộc phường Trương Quang Trọng và xã An Phú (Quảng Ngãi).

Ngày 13.2, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc chính thức được thông xe, nối liền đôi bờ thuộc phường Trương Quang Trọng và xã An Phú (Quảng Ngãi).

Thông xe đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, nối liền đôi bờ dịp tết- Ảnh 1.

Ô tô, xe máy lưu thông trên đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc (Quảng Ngãi)

ẢNH: HẢI PHONG

Trưa 13.2, theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại khu vực đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc (đoạn qua phường Trương Quang Trọng và xã An Phú), các hạng mục đảm bảo an toàn giao thông đã được lắp đặt hoàn chỉnh. Hệ thống biển báo chỉ dẫn hướng tuyến, biển giới hạn tốc độ, vạch sơn phân làn, gờ giảm tốc… được bố trí đầy đủ, rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho người và phương tiện lưu thông.

Tại thời điểm ghi nhận, lượng ô tô và xe máy qua lại trên đập dâng thông suốt. Nhiều người dân tranh thủ dừng xe ngắm cảnh, chụp hình lưu niệm trong ngày đầu công trình chính thức đưa vào khai thác.

Thông xe đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, nối liền đôi bờ dịp tết- Ảnh 2.

Hệ thống biển báo chỉ dẫn hướng tuyến, biển giới hạn tốc độ, vạch sơn phân làn đã hoàn chỉnh

ẢNH: HẢI PHONG

Việc thông xe công trình vào dịp Tết Bính Ngọ mang lại niềm phấn khởi cho người dân sinh sống dọc hai bên bờ sông và khu vực lân cận. Không chỉ là công trình hạ tầng giao thông đơn thuần, đập dâng còn được kỳ vọng tạo điểm nhấn cảnh quan.

Anh Lê Nhật Tâm (ở phường Trương Quang Trọng) chia sẻ, người dân đã chờ đợi ngày thông xe từ nhiều năm qua. "Cây cầu trên đập dâng không chỉ đẹp mà còn giúp rút ngắn đáng kể thời gian đi lại giữa hai bờ sông. Trước đây muốn qua lại phải đi vòng khá xa, nay chỉ mất vài phút", anh Tâm nói.

Thông xe đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, nối liền đôi bờ dịp tết- Ảnh 3.

Dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc có tổng mức đầu tư 1.498 tỉ đồng

ẢNH: HẢI PHONG

Dự án được phê duyệt đầu tư từ năm 2018 với tổng mức đầu tư 1.498 tỉ đồng. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, triển khai với mục tiêu kép là kết hợp thủy lợi và giao thông.

Về chức năng thủy lợi, đập dâng có nhiệm vụ giữ nước, tạo cảnh quan mặt nước cho khu vực trung tâm, góp phần hạn chế xâm nhập mặn vào mùa khô, bổ sung nguồn nước sinh hoạt và sản xuất cho người dân. Về giao thông, tuyến đường trên đập hình thành thêm một trục kết nối quan trọng giữa hai bờ nam - bắc sông Trà Khúc, giảm áp lực cho các cầu hiện hữu.

Thông xe đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, nối liền đôi bờ dịp tết- Ảnh 4.

Hạ lưu sông Trà Khúc dài hơn 16 km, hiện có 7 cầu đường bộ bắc qua

ẢNH: HẢI PHONG

Hạ lưu sông Trà Khúc dài hơn 16 km hiện có 7 cầu đường bộ bắc qua. Việc đưa vào khai thác thêm tuyến qua đập dâng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển đô thị hai bên bờ sông.

Tin liên quan

Tăng tốc thi công thông xe qua đập dâng sông Trà Khúc trước Tết Bính Ngọ

Tăng tốc thi công thông xe qua đập dâng sông Trà Khúc trước Tết Bính Ngọ

Ông Nguyễn Công Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương đôn đốc các nhà thầu tăng tốc thi công, thông xe qua đập dâng để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Khám phá thêm chủ đề

đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc thông xe Quảng Ngãi tết bính ngọ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận