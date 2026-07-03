Gia Lai đề nghị giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ Trường Sa

Sau khi xác minh các thông tin theo nội dung đăng tải của Báo Thanh Niên, các cán bộ của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai và P.Hoài Nhơn Bắc đã hỗ trợ thân nhân liệt sĩ hoàn tất các thủ tục liên quan, đề nghị Bộ Nội vụ cho giám định ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Trần Văn Khôi.

Cán bộ Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai giúp thân nhân liệt sĩ hoàn tất đơn xin giám định ADN và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm theo quy định Ảnh: Mai Thanh Hải

Ông Phan Đình Hòa, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, cho biết: "Tỉnh đã có công văn gửi UBND tỉnh Khánh Hòa, đề nghị phối hợp giúp đỡ việc lấy mẫu trong phần mộ liệt sĩ mang tên Đỗ Văn Khôi ở nghĩa trang liệt sĩ Cam Ranh. Các mẫu từ thân nhân và mộ liệt sĩ sẽ được chuyển lên cơ quan chức năng Bộ Nội vụ để thực hiện việc giám định ADN xác định danh tính theo quy định".

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tham gia đoàn công tác, thiếu tá Nguyễn Xuân Toàn (trợ lý chính sách) thông tin: Ngay sau khi Báo Thanh Niên đăng tải loạt bài 50 năm thân nhân tìm liệt sĩ Trường Sa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã khẩn trương xác minh thông tin về liệt sĩ Đỗ Văn Khôi (Trần Văn Khôi), trung úy - chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn, hy sinh năm 1976 tại đảo Sinh Tồn, Trường Sa. Hiện nay, Quân chủng Hải quân và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đang tích cực phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan để làm rõ, giải quyết các yêu cầu của thân nhân liệt sĩ Trần Văn Khôi.

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, quân nhân Trần Văn Khôi sinh năm 1947 ở Hoài Thanh, Hoài Nhơn, Bình Định cũ. Ông nhập ngũ năm 1964, chiến đấu trong chiến trường miền Nam và ra Bắc học sĩ quan, sau đó làm Đại đội trưởng Đại đội 13, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 22B (Quân khu 4), huấn luyện tân binh ở Hương Sơn, Hà Tĩnh. Giữa năm 1975, trung úy Khôi và đơn vị được chuyển sang Lữ đoàn hải quân đánh bộ 126, Quân chủng Hải quân. Đầu năm 1976, ra đảo Sinh Tồn làm chỉ huy trưởng. Cuối năm 1976, trung úy Trần Văn Khôi hy sinh tại đảo Sinh Tồn và được chôn cất trên đảo.

Năm 1979, phần mộ liệt sĩ Khôi được quy tập về Cam Ranh. Tháng 8.1991, mộ liệt sĩ Khôi được cất bốc ra nghĩa trang liệt sĩ H.Cam Ranh. Năm 1997, tỉnh Khánh Hòa triển khai xây dựng công viên 18.10, phần mộ liệt sĩ Khôi và các liệt sĩ được chuyển ra an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Cam Ranh xây mới, với tên "Đỗ Văn Khôi" cho đến nay.

Từ khi liệt sĩ Trần Văn Khôi hy sinh năm 1976, gia đình đã nhiều lần tìm kiếm nhưng không nhận được thông tin chính thức từ đơn vị, địa phương. Biết được sự việc, Báo Thanh Niên đã tìm kiếm nhân chứng, xác minh thông tin và khởi đăng loạt bài 50 năm thân nhân tìm liệt sĩ Trường Sa, trong các số báo ra ngày 26, 27, 28.6.2026.

Trao đổi với Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, khẳng định: Tỉnh Gia Lai sẽ làm hết sức để trả lại danh tính cho liệt sĩ Trần Văn Khôi, người con của quê hương Gia Lai (Bình Định cũ) trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh việc chủ động làm các thủ tục đề nghị giám định ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh sẽ phối hợp Quân chủng Hải quân, Báo Thanh Niên và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng xác minh thông tin về quá trình chiến đấu, hy sinh của trung úy Trần Văn Khôi để đề nghị cấp trên cấp Bằng Tổ quốc ghi công theo quy định.