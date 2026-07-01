Đà Nẵng chỉ đạo xử lý nạn ‘rút ruột’ cát sau phản ánh của Báo Thanh Niên

Sáng 1.7, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết Phó chủ tịch UBND thành phố ông Trần Nam Hưng đã ký ban hành công văn gửi Công an thành phố, Sở NN-MT, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và UBND xã Nông Sơn về việc kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Thu Bồn sau phản ánh của Báo Thanh Niên.

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, ngày 28.6, Báo Thanh Niên đăng bài viết "Tái diễn nạn 'rút ruột' cát sông Thu Bồn ở Đà Nẵng", phản ánh tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Thu Bồn, đoạn qua địa bàn xã Nông Sơn có dấu hiệu tái diễn.

Một lượng lớn cát dọc sông Thu Bồn đã được lấy đi bán ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hoạt động này chủ yếu diễn ra vào ban đêm, gây thất thoát tài nguyên, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở bờ sông và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Sở NN-MT chủ trì, phối hợp Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, UBND xã Nông Sơn cùng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra thực địa, xác minh đầy đủ nội dung báo chí phản ánh.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ làm rõ thời gian, địa điểm, quy mô khai thác, đối tượng vi phạm, phương tiện sử dụng và khối lượng khoáng sản đã khai thác; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý đối với các hành vi vượt thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Sở NN-MT phải rà soát toàn diện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn; đánh giá nguyên nhân dẫn đến tình trạng khai thác cát trái phép tái diễn; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan (nếu có), đồng thời đề xuất các giải pháp chấn chỉnh, phòng ngừa nhằm ngăn chặn tình trạng này tái diễn.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng giao Công an thành phố chủ trì triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm tra, đặc biệt trong các khung giờ ban đêm và rạng sáng; kiên quyết đấu tranh, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu tội phạm, cơ quan công an phải khẩn trương điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường ngăn chặn triệt để tình trạng khai thác khoáng sản trái phép

Đối với UBND xã Nông Sơn, thành phố yêu cầu tăng cường trách nhiệm quản lý địa bàn; tổ chức kiểm tra thường xuyên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Địa phương sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nếu để tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tiếp tục diễn ra kéo dài mà không có biện pháp xử lý hiệu quả.

Theo chỉ đạo, Sở NN-MT có trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm tra, xử lý, báo cáo UBND thành phố Đà Nẵng trước ngày 10.7. Đồng thời, đề xuất các giải pháp quản lý lâu dài, ứng dụng công nghệ giám sát và tăng cường phối hợp liên ngành nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Mới đây, Báo Thanh Niên có bài Tái diễn nạn "rút ruột" cát sông Thu Bồn ở Đà Nẵng, phản ánh sau thời gian tạm lắng, tình trạng "rút ruột" cát trái phép trên sông Thu Bồn giữa đêm tại khu vực thôn Trung An (xã Nông Sơn), khiến người dân lo ngại thất thoát tài nguyên, gia tăng nguy cơ sạt lở.

Theo người dân địa phương, hoạt động khai thác chủ yếu diễn ra từ khoảng 22 giờ hôm trước đến 3 giờ sáng hôm sau. Cát được xúc thủ công, đưa lên xe tải rồi vận chuyển đi nơi khác tiêu thụ. Không chỉ gây thất thoát tài nguyên, việc khai thác cát kéo dài còn làm thay đổi dòng chảy, gia tăng nguy cơ sạt lở bờ sông.