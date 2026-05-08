Công an thành phố Đồng Nai phát hiện 2 vụ khai thác khoáng sản trái phép

Hoàng Giáp
08/05/2026 10:52 GMT+7

Qua kiểm tra 2 cơ sở gia công kinh doanh khoáng sản, cơ quan công an phát hiện cả 2 có hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Ngày 8.5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đồng Nai cho biết đơn vị vừa kiểm tra phát hiện 2 cơ sở gia công kinh doanh khoáng sản có dấu hiệu vi phạm pháp luật, khai thác khoáng sản trái phép.

Đồng Nai: Phát hiện 2 vụ khai thác khoáng sản trái phép - Ảnh 1.

Các cơ sở chưa chứng minh được nguồn gốc khoáng sản đá

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đồng Nai tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại cơ sở kinh doanh gia công khoáng sản (đá) V.T (xã Tân An) do ông N.V.T làm chủ và cơ sở H.K (phường Trị An) do ông T.M.H làm chủ.

Qua kiểm tra, các chủ cơ sở chưa cung cấp được đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc khoáng sản (đá) đang gia công. Đồng thời, xác định các cá nhân này thực hiện hành vi khai thác đất, đá tại các địa điểm nêu trên, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về tội "vi phạm quy định về khai thác nguyên".

Đồng Nai: Phát hiện 2 vụ khai thác khoáng sản trái phép - Ảnh 2.

Hiện trạng khai thác khoáng sản trái phép do cơ quan công an ghi nhận tại hiện trường

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Bước đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đồng Nai đã làm rõ 2 cơ sở khai thác khoáng sản trái phép và tạm giữ toàn bộ các tang vật vi phạm gồm 2 xe cuốc và 5 ô tô cùng một số tang vật liên quan.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra.

