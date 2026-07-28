Gần 5.000 phần mộ được khai quật, Đà Nẵng tăng tốc tìm lại tên các liệt sĩ

Sáng 28.7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Theo báo cáo, thời gian qua Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của lực lượng chuyên trách tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Vị trí tìm thấy hài cốt liệt sĩ ở hang Đá Sập (xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng) ẢNH: QUANG CƯỜNG

Các đơn vị đã tiếp nhận, xử lý hơn 500 nguồn tin, tổ chức trên 100 đợt khảo sát thực địa và xác định 320 vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ cần khai quật. Riêng trong năm 2026, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 29 hài cốt liệt sĩ.

Đối với công tác lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính liệt sĩ bằng phương pháp ADN, thành phố đã triển khai tại hầu hết các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

Đến ngày 27.7, các đơn vị đã khai quật gần 5.000 phần mộ, thu được hơn 2.300 mẫu sinh phẩm (đạt 46,33% kế hoạch), trong đó có 891 mẫu đã được bàn giao cho Viện Pháp y để giám định ADN.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đà Nẵng, yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương tập trung cao độ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ này trong tháng 9.2026.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đà Nẵng ẢNH: QUANG CƯỜNG

Ông Tuấn đề nghị tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập tại các địa bàn trọng điểm còn nhiều nguồn tin và dấu tích về liệt sĩ; quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập theo kế hoạch cấp trên giao trước ngày 27.7.2027.

Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo và các tổ giúp việc, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng quân sự với các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương.

Đồng thời, các đơn vị cần tập trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ, dữ liệu bản đồ; khai thác thông tin từ nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm "Chiến dịch 500 ngày đêm" được triển khai quyết liệt, đúng tiến độ và đạt hiệu quả thiết thực.