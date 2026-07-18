Đà Nẵng có gần 25.500 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính

Ngày 18.7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 5 tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo Quân khu 5 đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Quốc phòng và "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Các địa phương đã xác minh thông tin, khảo sát, tìm kiếm tại 152 địa điểm với hơn 2.100 ngày công; đồng thời tổ chức nhiều hội thảo xác minh tại các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ tập thể hoặc nhiều mộ liệt sĩ.

Tại điểm cầu Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, Phó chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn, Trưởng ban chỉ đạo thành phố chủ trì ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đến ngày 16.7, toàn Quân khu 5 đã quy tập được 109 hài cốt liệt sĩ, đạt 11,1% chỉ tiêu năm 2026 và 7,36% chỉ tiêu của "Chiến dịch 500 ngày đêm", trong đó Đà Nẵng quy tập được 24 hài cốt.

Cùng với đó, các đơn vị đã khai quật 8.121 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, hoàn thành lấy mẫu tại nhiều nghĩa trang liệt sĩ và bàn giao 554 mẫu phục vụ giám định ADN.

Trên địa bàn Lào và Campuchia, các đội chuyên trách tiếp tục mở rộng khảo sát, xác minh, đào bới hàng nghìn mét khối đất đá với hàng chục nghìn ngày công, đến nay đã quy tập được 61 hài cốt liệt sĩ tại các tỉnh nam Lào và đông bắc Campuchia.

Một hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong hang Đá Sập, xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo Ban Chỉ đạo, qua 2 cuộc kháng chiến, hơn 90.000 liệt sĩ đã hy sinh trên chiến trường Đà Nẵng. Hiện địa phương vẫn còn 7.232 liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được hài cốt và 25.485 mộ liệt sĩ tại 151 nghĩa trang chưa xác định được danh tính.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết Ban Chỉ đạo thành phố đã triển khai tìm kiếm, quy tập tại hơn 300 điểm được xác định, đồng thời khảo sát hơn 100 khu vực. Tuy nhiên, số lượng mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính trên địa bàn Đà Nẵng hiện gần bằng tổng số của Quân khu 1, Quân khu 2 và Quân khu 3 cộng lại.

Theo ông Tuấn, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do thời tiết, địa hình thay đổi bởi quá trình đô thị hóa, xây dựng công trình, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thiên tai và sạt lở, khiến nhiều dấu tích cũ không còn, gây khó khăn trong việc xác định chính xác vị trí chôn cất ban đầu.

Thời gian tới, trên cơ sở các thông tin và kết luận về nơi chôn cất liệt sĩ, Đà Nẵng sẽ tiếp tục đẩy mạnh khảo sát, xác minh, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2026.

5 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại hang Đá Sập được UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Đại Đồng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Phát biểu chỉ đạo, thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5, nhấn mạnh Quân khu 5 là địa bàn có số lượng mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính lớn nhất cả nước; riêng Đà Nẵng có số lượng tương đương tổng của 3 quân khu khác cộng lại.

Vì vậy, các địa phương, đơn vị cần quán triệt và triển khai quyết liệt tinh thần "Chiến dịch 500 ngày đêm", tập trung thu thập thông tin từ các gia đình, cựu chiến binh, cán bộ từng bám địa bàn và nhân chứng lịch sử.

Thiếu tướng Lương Đình Chung yêu cầu các sư đoàn, tiểu đoàn thành lập các tổ công tác trở về những địa bàn chiến đấu trước đây để xác minh thông tin. Sau khi xác định được vị trí và dữ liệu cụ thể, các đơn vị phải tổ chức hội thảo chuyên đề trước khi tiến hành khai quật nhằm nâng cao độ chính xác và hiệu quả trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.