Đà Nẵng thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Dự buổi lễ có trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5; ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố. Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, chủ trì buổi lễ.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5, phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố quyết định thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời

ẢNH: Đ.X

Tại buổi lễ, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về việc thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; đồng thời công bố quyết định thành lập Chi bộ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo quyết định, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ gồm 54 cán bộ, chiến sĩ được tuyển chọn từ các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang thành phố, có nhiệm vụ tham mưu và trực tiếp tổ chức thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Việc thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ có ý nghĩa quan trọng trong triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", góp phần thực hiện hiệu quả công tác "đền ơn đáp nghĩa", thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" và sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 (thứ 2 từ trái sang) tặng hoa cho lãnh đạo Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời ẢNH: Đ.X

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, trung tướng Lê Ngọc Hải yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng tập trung bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng làm nhiệm vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong thu thập, số hóa dữ liệu phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tư lệnh Quân khu 5 cũng yêu cầu tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trong khảo sát, xác minh thông tin, rà phá bom mìn, vật nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cũng trong ngày 7.7, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã trao các quyết định của Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng về điều động, bổ nhiệm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đến nhận công tác tại Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tạo điều kiện để đơn vị sớm ổn định tổ chức và đi vào hoạt động hiệu quả.