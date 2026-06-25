Quân khu 5 thành lập Tiểu đoàn Phương tiện không người lái

Ngày 25.6, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tham mưu Quân khu 5 tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Tiểu đoàn Phương tiện không người lái trực thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 5.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 dự và phát biểu chỉ đạo ẢNH: L.T

Tại buổi lễ, Bộ Tham mưu Quân khu 5 công bố quyết định của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về việc thành lập Tiểu đoàn Phương tiện không người lái; đồng thời công bố các quyết định thành lập Đảng bộ Tiểu đoàn, các tổ chức Đảng trực thuộc và chỉ định nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ đầu.

Phát biểu chỉ đạo, trung tướng Lê Ngọc Hải nhấn mạnh việc thành lập Tiểu đoàn Phương tiện không người lái xuất phát từ yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, phù hợp với xu thế phát triển của nghệ thuật quân sự và phương thức tác chiến hiện đại trên thế giới. Đây là chủ trương có ý nghĩa quan trọng trong lộ trình xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5 trao quyết định thành lập Tiểu đoàn Phương tiện không người lái và tặng hoa chúc mừng đơn vị ẢNH: L.T

Theo Tư lệnh Quân khu 5, Tiểu đoàn Phương tiện không người lái là lực lượng chiến đấu chuyên ngành mới, giữ vai trò ngày càng quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ tác chiến trên không, mặt đất và mặt nước bằng các phương tiện không người lái. Thực tiễn các cuộc chiến tranh, xung đột gần đây cho thấy loại hình phương tiện này đang tạo ra những thay đổi sâu sắc về phương thức tác chiến, góp phần nâng cao hiệu quả chiến đấu, giảm thiểu tổn thất về người và phương tiện.

Để đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, đi vào hoạt động hiệu quả, trung tướng Lê Ngọc Hải yêu cầu cấp ủy, chỉ huy tiểu đoàn quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đơn vị tác chiến công nghệ cao; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, khắc phục khó khăn ban đầu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, đơn vị cần chủ động tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 về các nội dung liên quan đến lĩnh vực phương tiện không người lái; xây dựng nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch công tác, chương trình huấn luyện, quy chế hoạt động và các văn bản liên quan bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ.

Cán bộ, chiến sĩ triển khai súng áp chế UAV trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu và kiểm soát vùng trời ẢNH: Đ.X

Tư lệnh Quân khu 5 cũng yêu cầu tiểu đoàn tập trung kiện toàn tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy và các tổ chức quần chúng; nhanh chóng phân công nhiệm vụ cho cán bộ, nhân viên theo đúng chức trách; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, khai thác và sử dụng thành thạo các trang bị được biên chế; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

Việc thành lập Tiểu đoàn Phương tiện không người lái được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực tác chiến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, phù hợp với xu thế phát triển của chiến tranh công nghệ cao hiện nay.