Điều gì khiến hơn 1.000 học sinh nộp hồ sơ vào Trường Thiếu sinh quân miền Trung?

Ngày 6.5, tại Sở Chỉ huy Quân khu 5, thiếu tướng Phan Đại Nghĩa, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5, chủ trì hội nghị triển khai công tác chiêu sinh, đào tạo bảo đảm cho Trường Thiếu sinh quân miền Trung năm học 2026 - 2027.

Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 chủ trì hội nghị ẢNH: KIỀU LINH

Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện hướng dẫn của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Tham mưu Quân khu 5 đã triển khai công tác tuyển sinh đối với học sinh nam trên địa bàn, ưu tiên khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, căn cứ cách mạng. Đến nay, qua rà soát của Bộ Chỉ huy quân sự 5 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 5, đã có hơn 1.000 hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Căn cứ chỉ tiêu dự kiến được giao, Quân khu 5 sẽ tuyển chọn 76 học sinh lớp 6 và lớp 10 để đào tạo tại Trường Thiếu sinh quân miền Trung trong năm học 2026 - 2027.

Đối với học sinh dự tuyển lớp 6, yêu cầu hạnh kiểm khá trở lên và hoàn thành chương trình tiểu học từ mức trung bình trở lên. Học sinh dự tuyển lớp 10 phải có hạnh kiểm khá trở lên, hoàn thành chương trình THCS từ mức trung bình trở lên. Các thí sinh đồng thời phải bảo đảm tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định, có khả năng phát triển thể chất tốt, không mắc dị tật hoặc bệnh tâm thần.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố đã thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển sinh. Theo kế hoạch, hồ sơ của các thí sinh đủ điều kiện sẽ được hoàn thiện và gửi về Trường Thiếu sinh quân miền Trung trước ngày 20.6.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi phát biểu ý kiến tại hội nghị ẢNH: KIỀU LINH

Phát biểu kết luận hội nghị, thiếu tướng Phan Đại Nghĩa yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai công tác tuyển chọn, chiêu sinh đúng quy định; tổ chức sơ tuyển, xét tuyển chặt chẽ, công khai, minh bạch, bảo đảm đúng đối tượng và không để phát sinh đơn thư, khiếu nại sau tuyển sinh. Đồng thời, các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để thu hút nguồn học sinh chất lượng tham gia dự tuyển.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Trung. Dự kiến tháng 9.2026, nhà trường sẽ khai giảng khóa học đầu tiên.

Trường Thiếu sinh quân miền Trung đặt tại tổ 4, khối phố Phú Bình, phường Quảng Phú (thành phố Đà Nẵng - địa bàn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ). Trường được quy hoạch đồng bộ với 5 khoa chuyên môn, 54 phòng học phổ thông, 5 phòng học ngoại ngữ, 3 phòng tin học, hệ thống phòng thí nghiệm, nhà thi đấu đa năng, sân vận động và khu sinh hoạt tập trung. Quy mô đào tạo dự kiến khoảng 1.000 học viên.

Theo định hướng, nhà trường tổ chức giảng dạy chương trình THCS và THPT theo quy định của Bộ GD - ĐT, đồng thời kết hợp giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, rèn luyện thể chất và xây dựng tác phong, kỷ luật quân nhân.

Đối tượng tuyển sinh học tập, rèn luyện tại Trường Thiếu sinh quân miền Trung chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quân khu 4 và Quân khu 5.