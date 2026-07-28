Ông Nguyễn Đình Vĩnh làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng

Sáng 28.7, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị lần thứ 4 khóa I nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tại hội nghị, các đại biểu đã thực hiện quy trình hiệp thương cử bổ sung, kiện toàn Ủy viên Ủy ban, Ban Thường trực và hiệp thương cử ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng, giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa I.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (bên phải), tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đình Vĩnh ẢNH: THÁI CƯỜNG

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Đình Vĩnh, tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, cho biết nhận thức sâu sắc đây không chỉ là sự tin tưởng của tổ chức mà còn là trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố và đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp trong bối cảnh Đà Nẵng bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu ngày càng cao đối với công tác mặt trận.

Ông Vĩnh khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước; cùng tập thể Ban Thường trực, các Ủy viên Ủy ban và hệ thống Mặt trận các cấp giữ vững đoàn kết, phát huy dân chủ, đổi mới, trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh 51 tuổi, quê phường Điện Bàn (thành phố Đà Nẵng), có trình độ tiến sĩ ngữ văn.

Trước khi được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí như: Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Phó giám đốc rồi Giám đốc Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng, Tổng biên tập Báo Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy.

Tháng 6.2024, ông được bầu giữ chức Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Sau khi Đà Nẵng và Quảng Nam hợp nhất đơn vị hành chính, ông được phân công giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng.

Ngày 23.7, ông Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Huế, được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030.