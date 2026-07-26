Ông Lê Trí Thanh được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Huế

Chiều 26.7, HĐND thành phố Huế đã tổ chức phiên họp chuyên đề lần thứ 2 để kiện toàn các chức danh lãnh đạo UBND thành phố. Tại cuộc họp, với số phiếu đồng thuận cao, HĐND thành phố đã bầu ông Lê Trí Thanh, Phó bí thư Thành ủy Huế làm Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các phó chủ tịch UBND thành phố Huế chúc mừng tân Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh (thứ 2, từ trái sang) ẢNH: NGỌC MINH

Trước đó, chiều cùng ngày, Thành ủy Huế tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ, điều động, phân công, chỉ định ông Lê Trí Thanh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại hội nghị, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định điều động, chỉ định nhân sự của Ban Bí thư và phát biểu chúc mừng ông Lê Trí Thanh nhận công tác mới.

Ông Lê Trí Thanh phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định điều động ẢNH: NGỌC MINH

Ông Lê Trí Thanh, 56 tuổi, quê ở Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng (tỉnh Quảng Nam cũ). Ông có trình độ chuyên môn đại học ngân hàng, đại học luật kinh tế, cử nhân chính trị, thạc sĩ chính sách công.

Ông Lê Trí Thanh từng kinh qua các chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũ. Sau khi sáp nhập, tháng 12.2025, ông Thanh giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng và Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Trước đó, Bộ Chính trị đã có quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.