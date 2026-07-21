Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao 5 tỉ đồng hỗ trợ tỉnh Lai Châu

Ngày 21.7, Ban Vận động cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phân bổ số tiền 5 tỉ đồng hỗ trợ tỉnh Lai Châu khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã trao số tiền hỗ trợ cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (bìa phải), trao số tiền hỗ trợ cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu ẢNH: MTTQ

Số tiền này được quyên góp ủng hộ từ các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, người lao động; các tổ chức thành viên Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở; các doanh nhân, văn nghệ sĩ, trí thức, đồng bào ta ở nước ngoài và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Đó là tình cảm của đồng bào cả nước cùng phát huy truyền thống nhân ái, chung tay ủng hộ. Cùng với các nguồn hỗ trợ khác do Ủy ban MTTQ tỉnh Lai Châu vận động, nguồn lực sẽ được phân bổ kịp thời, công khai, minh bạch để hỗ trợ gia đình có người tử vong, mất tích, bị thương.

Nguồn kinh phí cũng nhằm hỗ trợ hộ gia đình có nhà bị sập, hư hỏng, phải sơ tán, di dời và hỗ trợ nhân dân khôi phục sản xuất, sinh kế, sớm tái thiết cuộc sống.

Theo báo cáo nhanh từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN-MT), tính đến 15 giờ ngày 20.7, mưa lũ kéo dài tại tỉnh Lai Châu đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Ước tính tổng giá trị thiệt hại về tài sản khoảng 270 tỉ đồng.