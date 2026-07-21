Lai Châu đề nghị Chính phủ hỗ trợ 500 tỉ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Nhanh chóng xây dựng nhà cho người dân xã Mường Than

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trong ngày 20.7, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội và người dân cùng 10 máy xúc, 40 phương tiện, thiết bị chuyên dụng tích cực dọn dẹp đất đá, cây gỗ, giúp người dân xã Mường Than (tỉnh Lai Châu) khắc phục hậu quả sau trận lũ quét kinh hoàng hôm 17.7. Trận lũ quét này đã khiến 4 người chết và 4 người mất tích. Trong hôm qua, lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đã tìm thấy 2 thi thể nạn nhân mất tích.

Song song với việc cứu hộ, cứu nạn, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cũng sử dụng 6 chó nghiệp vụ, Công an tỉnh Lai Châu sử dụng 3 chó nghiệp vụ hỗ trợ các gia đình tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích còn lại.

Trong lúc hỗ trợ người dân, một số chiến sĩ không may bị thương nhưng vẫn tiếp tục cùng đồng đội làm nhiệm vụ.

Các chiến sĩ giúp người dân khơi thông dòng chảy

Chiều 20.7, Báo Thanh Niên đã phối hợp với Đoàn thanh niên xã Mường Than đến thăm, chia buồn và trao tặng số tiền từ bạn đọc Báo Thanh Niên ủng hộ gửi đến các hộ gia đình có người thiệt mạng do trận lũ quét gây ra với tổng số tiền là 40 triệu đồng.

Cùng ngày, đại tá Bùi Quyết Toán, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, có mặt tại xã Mường Than để kiểm tra công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời thăm hỏi các gia đình bị ảnh hưởng.

Đại tá Bùi Quyết Toán yêu cầu các lực lượng tiếp tục đặt an toàn, tính mạng của người dân lên hàng đầu, khẩn trương hỗ trợ dọn dẹp môi trường, ổn định nơi ở, không để người dân nào thiếu ăn hay phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất sau lũ.

Người dân tìm những vật dụng còn sót lại sau lũ

Cũng trong ngày 20.7, ông Hà Trọng Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, đã khảo sát vị trí quy hoạch tái định cư, xây dựng nhà tạm cho người dân bị mất nhà cửa do mưa lũ gây ra tại bản Sân Bay, xã Mường Than.

Tại các buổi kiểm tra, ông Hà Trọng Hải đã xem bản đồ thực địa; nghe các cơ quan chuyên môn báo cáo, đề xuất phương án thực hiện công trình. Đồng thời, ông Hải chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn nhanh chóng phối hợp để triển khai công trình xây dựng nhà cho người dân xã Mường Than, đảm bảo cho người dân có nhà sinh sống trong thời gian sớm nhất.

Lai Châu đề nghị hỗ trợ 500 tỉ đồng

Theo báo cáo mới nhất của UBND tỉnh Lai Châu, trận lũ quét xảy ra hôm 17.7 tại xã Mường Than đã ảnh hưởng tới 899 hộ dân với 4.263 nhân khẩu, khiến 6 người chết, 2 người mất tích và 8 người bị thương; 200 hộ dân bị thiệt hại, ảnh hưởng; 300 ha hoa màu bị hư hại; nhiều tuyến đường bị hư hỏng... Ước thiệt hại do thiên tai tại xã Mường Than khoảng trên 250 tỉ đồng.

Phóng viên Long Quyền (Báo Thanh Niên) và chị Nông Thị Đường, Phó chủ tịch MTTQ, Bí thư Đoàn xã Mường Than, trao hỗ trợ cho đại diện gia đình nạn nhân

UBND tỉnh Lai Châu đã huy động toàn bộ lực lượng hiện có tại cơ sở khoảng hơn 1.000 người (quân đội, công an, dân quân tự vệ, cán bộ, đoàn thanh niên, người dân các thôn, bản) hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ, di dời khẩn cấp các hộ dân trong vùng nguy hiểm đến các địa điểm an toàn. Tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại về người, nhà, trong đó hỗ trợ cho gia đình có người chết 25 triệu đồng/người.

Với nhu cầu khắc phục cấp bách nhằm ổn định đời sống nhân dân, UBND tỉnh Lai Châu đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ 500 tỉ đồng, trong đó hỗ trợ khẩn cấp 300 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách T.Ư năm 2026.

Lực lượng chức năng và người dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Mường Than ẢNH: LONG QUYỀN

Nguồn kinh phí đề nghị hỗ trợ được ưu tiên để hỗ trợ người dân bị thiệt hại về nhà ở, bố trí tái định cư, ổn định đời sống; khắc phục khẩn cấp các công trình giao thông, thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, trường học, cơ sở y tế và các công trình hạ tầng thiết yếu; khôi phục sản xuất nông nghiệp, xử lý các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 20.7, khu vực vùng núi, trung du miền Bắc và Quảng Ninh tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7 - 17 giờ ngày 20.7 có nơi trên 50 mm như các trạm: Đông Phong 3 (Thái Nguyên) 72 mm, Nậm Xây 2 (Lào Cai) 60,6 mm…

Dự báo, khu vực Đông Bắc bộ, Sơn La và Phú Thọ tiếp tục có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 70 mm.