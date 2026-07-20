Nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai ở Lai Châu

Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 15 giờ ngày 19.7, mưa lũ tại các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La đã khiến 5 người chết, 4 người mất tích và 10 người bị thương.

Về nhà ở, 28 nhà bị sập hoàn toàn, 307 nhà bị hư hỏng, 122 nhà di dời khẩn cấp, 191 nhà bị ảnh hưởng do ngập, sạt lở; 699,1 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại. Nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và đường liên thôn, liên xã xảy ra sạt lở.

Chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích sau lũ quét ở Mường Than Ảnh: Long Quyền

Hiện còn ách tắc, chưa thông tuyến tại một số vị trí trên quốc lộ 32 tỉnh Lai Châu; 3 vị trí trên quốc lộ 32, quốc lộ 279, ĐT175B tỉnh Lào Cai.

Ước tính tổng thiệt hại khoảng 271,64 tỉ đồng (Lai Châu 190 tỉ đồng; Lào Cai 33,3 tỉ đồng; Sơn La 46,04 tỉ đồng; Điện Biên 2,3 tỉ đồng).

Lai Châu đã di dời 1.686 người

Tại xã Mường Than (Lai Châu) - địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận thiên tai vừa qua, theo báo cáo mới nhất, trận lũ quét hôm 17.7 đã khiến 4 người chết gồm: anh Lò Văn Ch. (31 tuổi), cháu Phạm Xuân Tr. (8 tuổi), chị Phạm Thị L. (32 tuổi), cùng trú tại bản Chí và cháu Bàn Thị L. (10 tuổi, trú bản Nậm Sáng). Bốn người đang mất tích gồm: bà Lường Thị X. (45 tuổi), bà Đỗ Thị H. (54 tuổi), bà Nguyễn Thị M. (68 tuổi), cháu Phạm Bảo Ch. (11 tuổi) cùng trú tại bản Chít. Mưa lũ cũng khiến xã này có 8 người bị thương.

Trong những ngày qua, lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đã huy động 1.000 người, 11 máy xúc, 40 phương tiện các loại tham gia tìm kiếm cứu nạn; đồng thời, đã di chuyển, sơ tán khẩn cấp 1.686 người đến nơi an toàn.

UBND tỉnh Lai Châu cho biết, do ảnh hưởng của thiên tai diễn ra phức tạp, trong khi nguồn kinh phí dự phòng ngân sách của tỉnh rất eo hẹp, không thể đáp ứng nhu cầu sửa chữa, khắc phục thiệt hại lớn. Vì vậy, tỉnh kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quan tâm, hỗ trợ gạo cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong thời gian 1 - 3 tháng đầu để ổn định đời sống; hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do thiên tai tại xã Mường Than. Trước mắt, tập trung ưu tiên khắc phục khẩn cấp với tổng kinh phí đề nghị bố trí là 116 tỉ đồng.

6 chó nghiệp vụ tìm kiếm người mất tích

Trong ngày 19.7, Bộ Quốc phòng đã huy động Đội sử dụng chó nghiệp vụ gồm 2 huấn luyện viên, 2 chó nghiệp vụ và 1 nhân viên thú y của Trường trung cấp 24 Biên phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng) thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại bản Chít, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Tuy nhiên vẫn chưa phát hiện thêm nạn nhân.

Đại tá Nguyễn Ngọc Ánh, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu, cho biết trong quá trình triển khai tìm kiếm nguồn hơi, đội sử dụng chó nghiệp vụ đã gặp khó khăn như mưa lớn khiến nguồn hơi bị tán xạ, không đọng lại đậm đặc, gây khó khăn cho việc đánh hơi của chó. Ngoài ra, địa hình sạt lở quá rộng và khả năng nạn nhân bị nước cuốn trôi xa khỏi vị trí ban đầu là những thách thức khiến công tác cứu hộ chưa đạt kết quả như mong đợi.

Dự kiến, ngày 20.7, đội sử dụng chó nghiệp vụ sẽ được bổ sung 4 huấn luyện viên và 4 chó nghiệp vụ để tăng khả năng tìm kiếm các nạn nhân.

Cũng trong ngày 19.7, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đoàn công tác đến xã Mường Than (Lai Châu) để kiểm tra thực địa tại các khu vực bị thiệt hại do trận lũ quét, thăm hỏi, động viên các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn và trao quà hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng.