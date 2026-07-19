Mưa lũ ở miền Bắc gây nhiều thiệt hại

Lai Châu chịu nhiều thiệt hại

Tỉnh Lai Châu là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của mưa lũ. Theo báo cáo của UBND tỉnh Lai Châu, tính đến 17 giờ ngày 18.7, mưa lũ đã khiến 4 người chết, gồm: anh Lò Văn Ch. (31 tuổi), cháu Phạm Xuân Tr. (8 tuổi) và chị Phạm Thị L. (32 tuổi), cùng trú tại bản Chít, xã Mường Than; cháu Bàn Thị L. (10 tuổi, trú bản Nậm Sáng, xã Mường Than).

Cạnh đó, trong quá trình tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Đội 11 (bản Chít, xã Mường Than), Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Mường Than đã phát hiện 1 thi thể nam giới (không phải người dân trên địa bàn xã Mường Than, khoảng 13 - 15 tuổi) đang trôi dạt tại khu vực bản Khoang, vùng hạ lưu thủy điện Mường Mít. Công an xã Mường Than nhận định, thi thể chết trước thời điểm xảy ra lũ quét tại Mường Than.

Khu vực bản Chít (xã Mường Than, Lai Châu) chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ quét ẢNH: LONG QUYỀN

4 người đang mất tích gồm: bà Lường Thị X. (45 tuổi), bà Đỗ Thị H. (54 tuổi), bà Nguyễn Thị M. (68 tuổi), cháu Phạm Bảo Ch. (11 tuổi) cùng trú tại bản Chít. Mưa lũ cũng khiến 9 người bị thương (7 người tại Mường Than, 1 người tại Pa Ủ, 1 người tại Hua Bum).

Về nhà ở, 21 nhà bị sập (Lai Châu 18 nhà, Sơn La 3 nhà); 86 nhà hư hỏng (Lào Cai 43 nhà, Lai Châu 16, Điện Biên 13, Sơn La 14 nhà); 152 nhà di dời khẩn cấp (Lào Cai 132 nhà, Sơn La 20 nhà); 46 nhà bị ảnh hưởng do ngập, sạt lở (Lai Châu 28 nhà, Điện Biên 17, Sơn La 1).

Về nông nghiệp, 554,78 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại (Lào Cai 66,77 ha; Lai Châu 402,44 ha; Điện Biên 31,67 ha; Sơn La 53,9 ha). Sạt lở 48 điểm giao thông trên các quốc lộ và tỉnh lộ (Lai Châu 11 điểm, Sơn La 32, Điện Biên 3, Lào Cai 2 điểm). Hiện còn ách tắc, chưa thông tuyến tại một số vị trí trên QL12, QL32, QL279 tỉnh Lai Châu, 18 vị trí tại ĐT109 tỉnh Sơn La.

Miền Bắc mưa lớn đỉnh điểm ngày 19.7

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 18 - 19.7, khu vực vùng núi và trung du miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi mưa rất to trên 250 mm.

Ngày 20.7, khu vực vùng núi và trung du miền Bắc tiếp tục có mưa, mưa vừa và giông, có nơi mưa to với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi mưa rất to trên 80 mm. Từ đêm 20.7, mưa lớn giảm dần.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân VN đã có công điện hỏa tốc gửi các đơn vị trong quân đội. Trong đó, yêu cầu các quân khu 1, 2, 3 chỉ đạo bộ chỉ huy quân sự các tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lào Cai, Lai Châu, Tuyên Quang, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Quảng Ninh chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các sở, ban, ngành kiểm tra, rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó, xác định khu vực trọng điểm thiên tai, các khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá, khu vực ngập lụt, chia cắt, các tuyến đê, kè, hồ, đập xung yếu. Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 kiểm tra, rà soát kế hoạch, phương án; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến vùng bị ngập lụt, chia cắt khi có lệnh của bộ.