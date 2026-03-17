Khánh Hòa: Tiến độ sửa chữa các tuyến giao thông hư hỏng do mưa lũ còn chậm

Ngày 17.3, Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết vừa có báo cáo liên quan đến tiến độ sửa chữa, khắc phục các tuyến đường do mưa lũ gây ra, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ 27, 27C và các tỉnh lộ như 9, 701, 703, 707.

Theo báo cáo, sau đợt mưa lũ tháng 11.2025, nhiều tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng. Dù ngành xây dựng đã triển khai khắc phục bước đầu để đảm bảo lưu thông, nhưng tiến độ hoàn tất thủ tục đầu tư cho các dự án sửa chữa vẫn còn chậm.

Tính đến ngày 5.12.2025, tuyến tỉnh lộ 9 qua đèo Khánh Sơn đã được thông xe 2 làn; tuyến quốc lộ 27C qua đèo Khánh Lê cũng khôi phục lưu thông từ ngày 24.12.2025. Các đoạn mặt đường bị hư hỏng, xuất hiện ổ gà, sình lún đã được sửa chữa nền móng, vá và thảm bê tông nhựa nhằm đảm bảo giao thông an toàn trước Tết Nguyên đán 2026.

Hệ thống giao thông tại Khánh Hòa hư hỏng nặng nề sau những trận mưa lũ lớn xảy ra cuối năm 2025 ẢNH: H.L

Tại những vị trí sạt lở taluy âm, đơn vị thi công đã gia cố bằng rọ đá, kè đá chắn dòng, đóng cừ gia cố chân taluy và điều chỉnh hướng tuyến để đảm bảo thông xe 2 làn. Hiện các đơn vị tiếp tục kiên cố taluy theo thiết kế nhằm hạn chế nguy cơ sụt trượt nền đường.

Để khắc phục triệt để các hư hỏng do mưa lũ, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành 12 quyết định về lệnh xây dựng công trình khẩn cấp trên nhiều tuyến giao thông như quốc lộ 27C, quốc lộ 27; các tỉnh lộ 701, 702, 703, 706, 707, tỉnh lộ 9; cùng các tuyến Phạm Văn Đồng, Nguyễn Tất Thành, hương lộ 39 và Tô Hạp - Sơn Bình. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 303 tỉ đồng. Đến nay đã giải ngân hơn 1,14 tỉ đồng trong tổng số hơn 5,4 tỉ đồng vốn chuẩn bị dự án được phân bổ.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng đề xuất sửa chữa đột xuất 15 hạng mục công trình khác trên các tuyến tỉnh lộ và một số tuyến đường địa phương. Một lãnh đạo Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết hiện việc hoàn tất thủ tục để phê duyệt và bố trí vốn cho các hạng mục vẫn còn chậm. Thời gian tới, sở sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ để sớm triển khai thi công.

Dự kiến, các công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp sẽ hoàn thành trong quý 2/2026; riêng những tuyến hư hỏng nặng, phương án xử lý phức tạp như quốc lộ 27C, tỉnh lộ 9, tỉnh lộ 707 có thể hoàn thành vào quý 3/2026. Các công trình sửa chữa đột xuất dự kiến khởi công trong tháng 4 và hoàn thành trong quý 2 đến đầu quý 3/2026.