Công bố tình huống khẩn cấp thiên tai đường Hồ Chí Minh qua Tuyên Quang

Theo đó, khu vực được công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông tại Km115+000 đường Hồ Chí Minh (đoạn đi trùng QL2C) thuộc phạm vi được giao quản lý của Khu Quản lý đường bộ I do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn gây ra trong tháng 6.

Mưa lũ gây sạt lở nhiều khu vực miền núi (ảnh minh họa) ẢNH: T.N

Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ I theo phạm vi, trách nhiệm quản lý triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.