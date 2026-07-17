Ám ảnh trận lũ quét kinh hoàng ở Lai Châu

Chưa bao giờ xuất hiện trận lũ lớn như vậy

Sáng 17.7, lũ từ thượng nguồn đổ về kéo theo đất đá, cây, gỗ phủ kín QL32 (đoạn qua xã Mường Than, Lai Châu) khiến giao thông tê liệt. Những hộ dân sống ven đường quốc lộ bị nước lũ bao vây cô lập, lực lượng chức năng phải khẩn trương hỗ trợ đưa người và tài sản đến nơi an toàn.

QL32 biến thành sông ẢNH: CÔNG AN TỈNH LAI CHÂU

Anh Dương Văn Chính (38 tuổi, trú bản Đội 9, xã Mường Than), cho biết đây là trận lũ lớn nhất mà anh từng chứng kiến. Ngay cả những bậc cao niên trong vùng cũng khẳng định chưa từng chứng kiến trận lũ nào có quy mô và sức tàn phá lớn như vậy.

Theo anh Chính, khoảnh khắc nước lũ bắt đầu đổ về từ khoảng 7 giờ sáng cùng ngày. Trong khoảng 1 tiếng, cơn lũ đạt đỉnh điểm với sức nước cực mạnh, nước lũ kéo theo đất đá, cây gỗ tràn qua khu dân cư rồi nhanh chóng kéo sập một số bức tường cấp 4.

Sau khi tràn qua khu dân cư, nước lũ chảy dọc QL32 khoảng 500 - 600 m, biến mặt đường thành sông rồi tràn xuống cánh đồng rộng lớn đang trồng hoa màu của người dân. Tính từ đỉnh núi, nước lũ đã quét qua đoạn khoảng 3 - 4 km.

"Một số người dân ở nhà cấp 4 nhanh chóng chạy lũ nhưng không giữ được tài sản do nước về quá nhanh. Cánh đồng lúa rộng lớn của người dân bị vùi lấp hoàn toàn dưới lớp đất cát và gỗ lớn", anh Chính nói và cho hay, đau đớn hơn, một số người dân không chạy kịp đã bị lũ cuốn trôi mất tích.

Khu vực cánh đồng lúa của người dân xã Mường Than ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Trong khi đó, anh Chiến (người dân xã Mường Than), cho hay trưa cùng ngày, anh nhận được thông tin gia đình bạn anh là anh Nguyễn Thanh H. cùng vợ và 2 con bị nước lũ cuốn trôi nên lập tức cùng người dân đi tìm kiếm.

Đi dọc theo dòng nước lũ, anh Chiến và người dân phát hiện anh H. bị chấn thương ở chân, cách vị trí ban đầu khoảng 2 - 3 km. Giữa dòng nước lũ đang chảy xiết, anh H. may mắn bám được vào một mỏm đất nhô lên và trèo lên đó.

Theo anh Chiến, đến thời điểm hiện tại, vợ và 2 con của anh H. vẫn chưa được tìm thấy. Tại hiện trường, nhiều người thân gia đình nạn nhân vẫn đang bật khóc, gọi tên những người mất tích.

Anh H. được ứng cứu sau khi bị lũ cuốn trôi ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

"Lúc sáng nước lũ còn nhỏ, chỉ cuốn trôi một căn nhà bên cạnh. Nhưng một lúc sau nước dâng quá nhanh, mẹ con nó không kịp chạy, giờ mất cả mẹ lẫn con rồi", một người dân nghẹn ngào kể.

QL32 là tuyến đường huyết mạch dài 384 km. Tuyến đường này nối thành phố Hà Nội, đi qua các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai và Lai Châu. Nước lũ tràn xuống đoạn QL32 đi qua xã Mường Than khiến người dân không còn nhận ra, khi hàng mét mặt đường bị đất đá, cây cối và dòng nước lũ phủ kín.

Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lai Châu, từ ngày 15 - 17.7, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn diện rộng, gây lũ quét, sạt lở đất đá. Trong đó, nhiều khu vực ghi nhận lượng dòng chảy xiết lớn, lũ ống, lũ quét và sạt lở taluy nghiêm trọng đặc biệt là khu vực xã Mường Than.

Công an tỉnh Lai Châu cứu người dân bị cô lập ẢNH: CÔNG AN TỈNH LAI CHÂU

Lũ quét và sạt lở đất đã khiến 1 người chết, 5 người mất tích (cháu Phạm Bảo Châm, 11 tuổi; cháu Phạm Xuân Trường, 8 tuổi; bà Lường Thị Xương 45 tuổi; bà Đỗ Thị Hoa 54 tuổi, cùng trú bản Chít, xã Mường Than; bà Phạm Thị Liên, 31 tuổi, xã Than Uyên); 2 người bị thương tại xã Mường Than.

Về nhà ở, tại xã Pa Ủ có 5 nhà bị sạt lở, xã Mường Than có 13 nhà tại các bản Đội 9, 11, Sắp Ngụa bị lũ quét dẫn đến sập hoàn toàn, phải di chuyển sơ tán khẩn cấp. Một số khu vực hiện nay đang bị cô lập gồm bản Mường Mít, Hát Nam, Khoang, Vè; khu vực bản Chít, Nậm Sáng, Đội 11.

Mưa lũ cũng làm hàng loạt tuyến đường tỉnh bị sạt lở, chia cắt. Trong đó, các tuyến giao thông huyết mạch như QL32, QL279 đang bị sạt lở gây ách tắc nghiêm trọng. Tại Km76+250/QL12 đi Điện Biên, thuộc địa bàn bản Chiềng Chăn, xã Lê Lợi bị sạt lở làm mất đường vẫn chưa khắc phục xong.

Cùng ngày, UBND tỉnh Lai Châu đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Mường Than. Đồng thời, ban hành công điện hỏa tốc, yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung cao độ, áp dụng phương châm "bốn tại chỗ" để ứng phó với thiên tai trên toàn địa bàn.