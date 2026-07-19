Sạt lở bờ biển ở Vĩnh Long, nguy cơ ảnh hưởng đến 200 hộ dân

Ngày 19.7, lãnh đạo xã Long Vĩnh (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, xã đã có báo cáo đến Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Vĩnh Long về tình hình sạt lở tại tuyến đê biển Giồng Bàn.

Sạt lở bờ biển ở ấp Giồng Bàn đe dọa trực tiếp đê biển phía trong ẢNH: NAM LONG

Theo đó, gần đây, sau khi nhận được phản ánh về tình hình sạt lở tuyến đê biển Giồng Bàn, UBND xã Long Vĩnh đã chỉ đạo Phòng Kinh tế xã phối hợp Ban nhân dân ấp Giồng Bàn khảo sát tình hình sạt lở và ghi nhận nguy cơ ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của người dân.

Các ao nuôi thủy sản bỏ hoang vì sạt lở ẢNH: NAM LONG

Đoạn bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng ẢNH: NAM LONG

Qua khảo sát, ấp Giồng Bàn có diện tích 877,46 ha với 267 hộ dân. Hiện nguy cơ sạt lở toàn tuyến dài 3 km, ảnh hưởng trực tiếp 45 hộ dân. Trong đó, 21 hộ dân ảnh hưởng nặng và 4 hộ bị dân bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng.

Đoạn kè biển dài 0,41 km vừa được chính quyền xây dựng nhưng không thấm vào đâu ẢNH: NAM LONG

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Thành Đạt (ấp Giồng Bàn, xã Long Vĩnh) cho biết, gia đình ông canh tác khoảng 5 ha nuôi thủy sản ở phía trong và ngoài đê quốc phòng. Thời gian gần đây, tình hình sạt lở bờ biển diễn ra phức tạp khiến khoảng 1 ha đất nuôi thủy sản phải bỏ hoang.

Ước thiệt hại hơn 3.500 tỉ đồng nếu đê quốc phòng bị sạt lở

Qua khảo sát các hộ dân ở khu vực phía ngoài đê, hằng năm, sạt lở vẫn diễn ra nhưng chưa nghiêm trọng, các hộ dân tự gia cố để bảo vệ tài sản và đất canh tác. Tuy nhiên, gần đây mưa nhiều, triều cường dâng cao kết hợp gió tây nam thổi mạnh gây sóng lớn dập mạnh vào tuyến đê biển Giồng Bàn đã làm sạt lở nghiêm trọng với chiều khoảng 0,45 km, ảnh hưởng trực tiếp đến 5 hộ dân nuôi tôm mật độ cao.

Hiện 5 hộ dân này đã di chuyển đồ đạc, dụng cụ nuôi tôm đến nơi an toàn và không tiếp tục canh tác được nữa.

Đoạn sạt lở cạnh kè mới làm đe dọa trực tiếp đê quốc phòng phía phải ẢNH: NAM LONG

Theo UBND xã Long Vĩnh, nếu không có biện pháp gia cố kịp thời, dự báo từ nay đến cuối năm tình trạng sạt lở sẽ càng nghiêm trọng, có thể dẫn đến vỡ đê bất cứ kỳ thời điểm triều cường nào. Khi đó, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động sản xuất, nuôi trồng thủy sản phía trong đê của hơn 200 hộ dân, với tổng diện tích trên 250 ha và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc phòng.

Nếu đê quốc phòng sạt lở sẽ làm ảnh hưởng hơn 250 ha đất nông nghiệp của 200 hộ dân ẢNH: NAM LONG

Trước tình hình sạt lở nêu trên, để kịp thời phòng ngừa các tình huống xấu có thể xảy ra, UBND xã Long Vĩnh báo cáo Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Vĩnh Long và các cơ quan chuyên môn hỗ trợ xã có phương án gia cố đê biển, giúp người dân yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống.