Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vĩnh Long: Triều cường làm sạt lở đê bao, ảnh hưởng hàng trăm ha cây ăn trái

Nam Long
Nam Long
14/10/2025 10:55 GMT+7

Triều cường rằm tháng 8 âm lịch làm tràn, vỡ hơn 13 km đê bao, làm ngập và gây ảnh hưởng hàng trăm ha vườn cây ăn trái tại 2 xã cù lao của tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 14.10, tin từ Sở NN-MT Vĩnh Long cho biết, kỳ triều cường từ ngày 6 - 12.10 (nhằm 15 - 21.8 âm lịch) đã gây ngập nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý, trong 2 ngày 9 và 10.10, triều cường làm ngập sâu, gây sạt lở nhiều tuyến đê bao, bờ bao, ảnh hưởng đến nhiều diện tích đất sản xuất, vườn cây ăn trái, đời sống, sinh hoạt của người dân.

- Ảnh 1.

Sạt lở đê bao ở xã Quới Thiện

Ảnh: Nam Long

Theo đó, ghi nhận ban đầu, tại 2 xã An Bình và Quới Thiện (Vĩnh Long) có khoảng 880 ha vườn cây ăn trái (Quới Thiện khoảng 30 ha, chủ yếu bưởi da xanh, sầu riêng; xã An Bình 850 ha, chủ yếu là chôm chôm, nhãn, sầu riêng) nằm trong vùng bị ảnh hưởng. Hiện các xã chưa ước tính được giá trị thiệt hại cụ thể.

Trong khi đó, thiệt hại về thủy sản là trên 4 tấn cá các loại (tràn ra các ao vườn, sông rạch), ước thiệt hại khoảng 150 triệu đồng. Cũng ở 2 xã trên, có khoảng hơn 12,4 km bờ bao bị tràn; 18 vị trí đê bao bị sạt lở, tổng chiều dài 570 m; ước thiệt hại khoảng hơn 222 triệu đồng. 

Để ứng phó, UBND các xã đã phân công cán bộ bám địa bàn xung yếu để hỗ trợ khắc phục khi có tình huống phát sinh; đồng thời huy động lực lượng tại chỗ tu sửa kịp thời theo phương châm "4 tại chỗ".

- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng cùng người dân khắc phục các điểm sạt lở

Ảnh: Nam Long

Cũng theo Sở NN-MT Vĩnh Long, Sở đã chỉ đạo Chi cục Thủy lợi phối hợp các địa phương khảo sát thực tế các khu vực sạt lở, các vị trí đê bao bị tràn, vỡ. Từ đó, kết hợp với các địa phương chủ động xử lý gia cố tạm thời các vị trí sạt lở, tràn, vỡ đê bao, bảo vệ nhà ở và vườn cây ăn trái của các hộ dân. Đặc biệt là đảm bảo an toàn trong các kỳ triều cường sắp tới. Sở NN-MT Vĩnh Long cũng đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Vĩnh Long xem xét, hỗ trợ kinh phí giúp địa phương chủ động thực hiện công tác khắc phục, đảm bảo an toàn, ổn định lâu dài cho người dân.

Tin liên quan

Hàng trăm hộ dân không dám ngủ vì sợ triều cường 'nuốt nhà'

Hàng trăm hộ dân không dám ngủ vì sợ triều cường 'nuốt nhà'

Hơn 200 hộ dân sống ven biển ở tỉnh Bình Định thấp thỏm, lo âu mỗi khi sóng lớn, triều cường xâm thực, thậm chí nhiều đêm mất ngủ vì sợ nhà bị 'ngoạm' lúc nào cũng không hay.

Khám phá thêm chủ đề

Sạt lở Vĩnh Long sạt lở đê Triều cường ngập Cù lao
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận