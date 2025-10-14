Vĩnh Long: Triều cường làm sạt lở đê bao, ảnh hưởng hàng trăm ha cây ăn trái

Ngày 14.10, tin từ Sở NN-MT Vĩnh Long cho biết, kỳ triều cường từ ngày 6 - 12.10 (nhằm 15 - 21.8 âm lịch) đã gây ngập nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý, trong 2 ngày 9 và 10.10, triều cường làm ngập sâu, gây sạt lở nhiều tuyến đê bao, bờ bao, ảnh hưởng đến nhiều diện tích đất sản xuất, vườn cây ăn trái, đời sống, sinh hoạt của người dân.

Sạt lở đê bao ở xã Quới Thiện Ảnh: Nam Long

Theo đó, ghi nhận ban đầu, tại 2 xã An Bình và Quới Thiện (Vĩnh Long) có khoảng 880 ha vườn cây ăn trái (Quới Thiện khoảng 30 ha, chủ yếu bưởi da xanh, sầu riêng; xã An Bình 850 ha, chủ yếu là chôm chôm, nhãn, sầu riêng) nằm trong vùng bị ảnh hưởng. Hiện các xã chưa ước tính được giá trị thiệt hại cụ thể.

Trong khi đó, thiệt hại về thủy sản là trên 4 tấn cá các loại (tràn ra các ao vườn, sông rạch), ước thiệt hại khoảng 150 triệu đồng. Cũng ở 2 xã trên, có khoảng hơn 12,4 km bờ bao bị tràn; 18 vị trí đê bao bị sạt lở, tổng chiều dài 570 m; ước thiệt hại khoảng hơn 222 triệu đồng.

Để ứng phó, UBND các xã đã phân công cán bộ bám địa bàn xung yếu để hỗ trợ khắc phục khi có tình huống phát sinh; đồng thời huy động lực lượng tại chỗ tu sửa kịp thời theo phương châm "4 tại chỗ".

Lực lượng chức năng cùng người dân khắc phục các điểm sạt lở Ảnh: Nam Long

Cũng theo Sở NN-MT Vĩnh Long, Sở đã chỉ đạo Chi cục Thủy lợi phối hợp các địa phương khảo sát thực tế các khu vực sạt lở, các vị trí đê bao bị tràn, vỡ. Từ đó, kết hợp với các địa phương chủ động xử lý gia cố tạm thời các vị trí sạt lở, tràn, vỡ đê bao, bảo vệ nhà ở và vườn cây ăn trái của các hộ dân. Đặc biệt là đảm bảo an toàn trong các kỳ triều cường sắp tới. Sở NN-MT Vĩnh Long cũng đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Vĩnh Long xem xét, hỗ trợ kinh phí giúp địa phương chủ động thực hiện công tác khắc phục, đảm bảo an toàn, ổn định lâu dài cho người dân.