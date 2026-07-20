Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân mất tích sau trận lũ quét ở Lai Châu

Lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đã tìm thấy 2 thi thể nạn nhân mất tích trong vụ lũ quét xảy ra trên địa bàn xã Mường Than sáng 17.7.

Người thân ôm di ảnh các nạn nhân tại hiện trường lũ quét tại Mường Than ẢNH: LONG QUYỀN

2 thi thể được tìm thấy phía dưới hạ nguồn (hồ thủy điện) cách hiện trường xảy ra lũ quét khoảng từ 15 - 20 km. Như vậy, đến thời điểm hiện tại số người tử vong trong trận lũ quét tại Mường Than là 6.

Lực lượng quân đội, công an và người dân tiếp tục triển khai tìm kiếm tại hiện trường và dọc bờ suối xuống hạ nguồn để tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích còn lại là Đỗ Thị H. 54 tuổi và Nguyễn Thị M., (68 tuổi, đều trú tại bản Chít, xã Mường Than).

Theo báo cáo mới nhất của UBND tỉnh Lai Châu, trận lũ quét xảy ra trên địa bàn xã Mường Than khiến 200 hộ dân bị thiệt hại, ảnh hưởng.

Trong đó, 24 hộ bị thiệt hại hoàn toàn; 20 hộ bị hư hỏng, không thể khắc phục; 156 hộ dân nằm trực tiếp trong vùng lũ quét, bị hư hỏng và phải di chuyển đến nơi an toàn.

Khoảng 300 ha lúa, hoa màu, thủy sản bị cuốn trôi, vùi lấp bởi đất đá, gần như không thể phục hồi.

Đường QL32 chiều dài khoảng 800 m bị hư hỏng nặng gây ách tắc giao thông; đường QL279 có 3 điểm sạt lở gây tắc đường cục bộ. Khoảng 1.830 m đường giao thông nội bản bị ảnh hưởng... Ước tính thiệt hại do thiên tai tại xã Mường Than khoảng trên 190 tỉ đồng (tăng 70 tỉ so với báo cáo trước).

Trong sáng 20.7, ông Hà Trọng Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã kiểm tra, khảo sát vị trí quy hoạch tái định cư, xây dựng nhà tạm cho người dân bị mất nhà cửa do mưa lũ gây ra tại bản Sân Bay, xã Mường Than.

Đây là động thái sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 19.7.2026 ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp: bố trí ổn định dân cư ra khỏi vùng thiên tai cấp bách tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu.

Tại các buổi kiểm tra, ông Hà Trọng Hải đã xem bản đồ thực địa; nghe các cơ quan chuyên môn báo cáo, đề xuất phương án thực hiện công trình. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn nhanh chóng phối hợp để triển khai công trình xây dựng nhà cho người dân xã Mường Than, đảm bảo cho người dân có nhà sinh sống trong thời gian sớm nhất.



