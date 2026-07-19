Lai Châu di dời khẩn cấp 219 hộ dân ở Mường Than

Thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, trong ngày 18.7, lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với lực lượng quân đội và chính quyền địa phương vận động di dời 219 hộ dân (hơn 1200 nhân khẩu) bản Noong Thăng (xã Mường Than) ra khỏi địa bàn.

Mường Than tan hoang sau lũ quét ẢNH: LONG QUYỀN

Bản làng tại Mường Than tan hoang sau trận lũ quét kinh hoàng

219 hộ dân này nằm dưới chân núi của bản Noong Thăng. Chính quyền địa phương phát hiện ra nước từ trên đỉnh núi đã hình thành 3 rãnh lớn. Cạnh đó, trên núi đã có vết sạt trượt nằm ở lưng chừng dốc nên nguy cơ sạt lở đất là rất cao.

Những hộ dân di dời sẽ mang theo giấy tờ cá nhân và vật dụng cần thiết, di chuyển về điểm tập kết tập trung ở Trường THCS Pác Ta (xã Pác Ta, tỉnh Lai Châu).

Cùng ngày, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu thông báo đã khắc phục xong tuyến đường QL12 nối Lai Châu với Điện Biên bị sạt lở hôm 16.7. Các phương tiện có thể đi qua Km76+250 trên QL12 thuộc địa phận xã Lê Lợi (Lai Châu) từ 7 giờ sáng nay.

Cũng trong sáng nay, Trường trung cấp 24 Biên phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng) tiếp tục điều thêm 4 huấn luyện viên, 4 chó nghiệp vụ đi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại bản Chít, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu.

Như vậy, Đội sử dụng chó nghiệp vụ sẽ có tổng cộng 6 huấn luyện viên và 6 chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm 4 nạn nhân còn mất tích tại bản Chít, xã Mường Than.

4 huấn luyện viên, 4 chó nghiệp vụ lên đường tham gia tìm kiếm cứu nạn tại Lai Châu ẢNH: TRƯỜNG TRUNG CẤP 24

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lai Châu, tính đến 17 giờ ngày 18.7, mưa lũ đã khiến 4 người chết, gồm: anh Lò Văn Ch. (31 tuổi), cháu Phạm Xuân Tr. (8 tuổi) và chị Phạm Thị L. (32 tuổi), cùng trú tại bản Chít, xã Mường Than; cháu Bàn Thị L. (10 tuổi, trú bản Nậm Sáng, xã Mường Than).

Cạnh đó, trong quá trình tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Đội 11 (bản Chít, xã Mường Than), Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Mường Than đã phát hiện 1 thi thể nam giới (không phải người dân trên địa bàn xã Mường Than, khoảng 13 - 15 tuổi) đang trôi dạt tại khu vực bản Khoang, vùng hạ lưu thủy điện Mường Mít. Công an xã Mường Than nhận định, thi thể chết trước thời điểm xảy ra lũ quét tại Mường Than.

4 người đang mất tích gồm: bà Lường Thị X. (45 tuổi), bà Đỗ Thị H. (54 tuổi), bà Nguyễn Thị M. (68 tuổi), cháu Phạm Bảo Ch. (11 tuổi) cùng trú tại bản Chít. Mưa lũ cũng khiến 9 người bị thương (7 người tại Mường Than, 1 người tại Pa Ủ, 1 người tại Hua Bum).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 19.7, khu vực vùng núi và trung du miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi mưa rất to trên 250 mm.