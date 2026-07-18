Huy động chó nghiệp vụ tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích ở Lai Châu

Thông tin từ Trường trung cấp 24 Biên phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng) cho biết, đơn vị đã cử Đội sử dụng chó nghiệp vụ đi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại bản Chít, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu.

Lũ quét cuốn theo gỗ, đá khiến công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả tại xã Mường Than gặp nhiều khó khăn ẢNH: LONG QUYỀN

Theo đó, Đội sử dụng chó nghiệp vụ của Trường trung cấp 24 Biên phòng do trung tá Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ nhiệm bộ môn Tìm kiếm cứu nạn làm đội trưởng; cùng 2 huấn luyện viên, 2 chó nghiệp vụ và 1 nhân viên thú y. Đáng chú ý, 2 chú chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm cứu nạn tại Lai Châu cũng vừa tham gia hỗ trợ, khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela.

Dự kiến, 5 giờ sáng 19.7, đoàn sẽ hành quân đến hiện trường để khảo sát, đánh giá, nhận định và đưa ra phương án tìm kiếm.

Cùng ngày, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cũng điều động 32 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 phương tiện, gồm 1 xe chỉ huy, 1 xe cứu thương và 1 xe 29 chỗ, khẩn trương cơ động đến địa bàn 2 xã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất.

Theo báo cáo mới nhất của UBND tỉnh Lai Châu, trận lũ quét sáng 17.7 xảy ra trên địa bàn xã Mường Than đã khiến 4 người chết, gồm: anh Lò Văn Ch. (31 tuổi), cháu Phạm Xuân Tr. (8 tuổi) và chị Phạm Thị L. (32 tuổi), cùng trú tại bản Chít, xã Mường Than; cháu Bàn Thị L. (10 tuổi, trú bản Nậm Sáng, xã Mường Than).

4 người đang mất tích gồm: bà Lường Thị X. (45 tuổi), bà Đỗ Thị H. (54 tuổi), bà Nguyễn Thị M. (68 tuổi), cháu Phạm Bảo Ch. (11 tuổi), cùng trú tại bản Chít.

Mưa lũ tại tỉnh Lai Châu cũng khiến 9 người bị thương (7 người tại Mường Than, 1 người tại Pa Ủ, 1 người tại Hua Bum).