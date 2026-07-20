Báo Thanh Niên trao tiền bạn đọc ủng hộ các gia đình gặp nạn trong lũ quét tại Lai Châu

Cả nhà chỉ biết ôm nhau trong lũ dữ

4 ngày trôi qua, không khí tang thương vẫn bao trùm trong căn nhà của anh Nguyễn Thanh Hải (35 tuổi, trú bản Chít, xã Mường Than, Lai Châu). Người đàn ông vừa thoát chết trong gang tấc giờ phải đối diện nỗi đau không gì bù đắp nổi khi cùng lúc mất đi vợ và hai con nhỏ.

Anh Nguyễn Thanh Hải ẢNH: LONG QUYỀN

Cơn lũ dữ không chỉ cướp đi những người thân yêu nhất mà còn cuốn phăng ngôi nhà của anh. Không còn nơi để trở về, anh Hải phải chuyển đến ở nhờ nhà bố mẹ, cách bản Chít khoảng 10 km. Những vết thương ở hai chân và cánh tay khiến anh vẫn chưa thể đi lại bình thường sau khi được cứu sống.

Suốt nhiều ngày qua, căn nhà nhỏ luôn có người thân, hàng xóm đến thăm hỏi, động viên. Nhưng trước mất mát quá lớn, mọi lời an ủi dường như đều trở nên bất lực.

Bước vào bên trong, ban thờ với ba di ảnh của vợ và hai con anh được đặt lặng lẽ ở góc phòng. Khói hương nghi ngút càng khiến không gian thêm quạnh quẽ. Nhiều người đến viếng không giấu được nước mắt trước bi kịch của gia đình.

Người dân đến viếng vợ và 2 con của anh Hải không may thiệt mạng do lũ quét ẢNH: LONG QUYỀN

Trong căn phòng tối, anh Hải lặng lẽ dựa lưng vào tường. Gương mặt thất thần, ánh mắt vô định. Nỗi đau thể xác từ những vết thương vẫn còn đó, nhưng dường như chẳng thấm vào đâu so với khoảng trống quá lớn trong lòng người đàn ông vừa mất cả gia đình.

Trong câu chuyện với chúng tôi, anh Hải cho biết, khoảnh khắc cuối cùng bên vợ con khi cơn lũ ập về sáng 17.7 là những phút giây anh không bao giờ quên được. Lúc đó, cả nhà anh chỉ biết ôm chặt lấy nhau, cùng đứng trụ ở góc tường cho đến tận lúc cuối cùng.

Ít phút sau đó, dòng nước lũ đã nhấn chìm mọi thứ trước mặt, nó kéo sập bức tường nhà, đè lên 4 người và đẩy tất cả xuống dòng nước đục ngầu. Lúc ngã xuống, anh Hải vẫn nghe rõ tiếng vợ anh hét lên tuyệt vọng: "Anh ơi cứu Trường với!".

"Trường là con trai út của tôi. Tôi thấy thằng bé chìm xuống rồi lại nổi lên, chỗ đầu đã rớm máu. Tôi đã cố vươn tay ra, gọi tên con: "Trường ơi!", nhưng dòng nước xiết quá, nó cuốn tôi đi nhanh đến mức tôi không kịp với được ai cả", anh Hải xót xa nhớ lại.

Chân tay anh Hải bị chấn thương, mọi hoạt động đều dựa vào nạng hoặc xe lăn ẢNH: LONG QUYỀN

Sau khi bị nước lũ cuốn trôi khoảng 2 km, anh Hải bám vào được mô đất cao giữa dòng rồi được người dân đến cứu đưa đi viện. Những ngày qua, anh luôn hy vọng sẽ có phép màu xảy ra với gia đình mình nhưng điều đó không trở thành hiện thực.

"Bố con tôi may mắn sống sót nhưng mẹ thì mất tích rồi"

Cùng nỗi đau mất người thân trong gia đình, anh Hà Văn Quang (trú tại bản Chít) chia sẻ, trước khi xảy ra thảm họa, trời mưa như trút trong mấy ngày. Đến sáng 17.7, khi thấy nước mưa tràn qua đường, anh cùng bố ra đường buộc lại ống nước.

PV Báo Thanh Niên và chị Nông Thị Đường, Phó chủ tịch MTTQ, Bí thư Đoàn xã Mường Than trao quà hỗ trợ gia đình anh Hà Văn Quang ẢNH: L.Q

Chưa đầy 1 phút sau, nước dâng lên cuồn cuộn không gì giữ nổi. Bố con anh đành "bỏ của chạy lấy người" nhưng lúc đó dòng nước dữ đã cắt ngang đường về nhà rồi nhanh chóng dâng lên tới bụng khiến 2 người buộc phải leo lên nóc nhà xung quanh lánh nạn.

"Chúng tôi leo được lên mái kho vật tư ngay cạnh nhưng chỉ vài phút sau, một cơn lũ lớn đã quét sạch, cuốn phăng cái kho ấy đi luôn. Chúng tôi cứ thế leo qua mái của ba bốn ngôi nhà, cuối cùng mới chạy được lên tầng thượng của một căn nhà hai tầng. Đứng từ trên cao nhìn lại, tôi bàng hoàng thấy những ngôi nhà mình vừa đi qua lần lượt bị lũ cuốn trôi mất", anh Quang nhớ lại.

Khi ở trên căn nhà 2 tầng, anh Quang cảm nhận rõ sức nước khủng khiếp. Dù ngôi nhà được xây dựng bằng bê tông cốt thép nhưng vẫn bị rung lắc dữ dội. Lúc đó, cùng trú ẩn với bố con anh cũng có khoảng 7 - 8 người hàng xóm khác.

Các gia đình bị thiệt hại do lũ quét nhận quà do bạn đọc Báo Thanh Niên ủng hộ ẢNH: L.Q

"Giữa bốn bề mông mênh là nước, tôi đã từng nghĩ mình chẳng còn tia hy vọng nào để sống sót", anh Hải nói và cho hay, khi nước bắt đầu rút, hai bố con mới tìm cách vượt suối để thoát ra ngoài.

Mặc dù 2 bố con thoát nạn nhưng mẹ anh là bà Đỗ Thị Hoa (54 tuổi) đã mất tích trong cơn lũ dữ. Đã gần 4 ngày trôi qua, gia đình anh cũng huy động 20 - 30 anh em nội ngoại, phối hợp với cơ quan chức năng đi bộ khoảng 15 km ra khu vực Mường Mít nhưng vẫn chưa có tin tức.

"Gia đình tôi bị cuốn hết tài sản nhưng tôi cũng không có tâm trạng để đi vớt vát lại. Tâm nguyện lớn nhất của tôi và gia đình lúc này là mong cơ quan chức năng sớm tìm thấy mẹ để đưa bà về nhà yên nghỉ, để bà nằm lại nơi lạnh lẽo thế này thì khổ quá", anh Quang xúc động.

Báo Thanh Niên đã trao số tiền bạn đọc hỗ trợ là 5 triệu đồng cho gia đình mỗi nạn nhân thiệt mạng hoặc mất tích trong đợt lũ lụt vừa qua tại xã Mường Than.



