Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp giám sát hoạt động của công an cấp xã

Bộ Công an và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch phối hợp giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công an cấp xã trong giai đoạn 2026 - 2031.

Việc phối hợp nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng về phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước; đồng thời phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân trong tham gia giám sát, góp ý đối với công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Đối tượng giám sát là công an cấp xã và trưởng công an cấp xã. Nội dung giám sát tập trung vào kết quả công tác bảo đảm ANTT, việc tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp giải quyết các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở.

Công an cấp xã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cùng cấp lắp đặt, quản lý hòm thư góp ý tại các thôn, tổ dân phố ẢNH: MTTQ

Nội dung giám sát cũng bao gồm tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ ANTT; xây dựng các mô hình điển hình và tổ chức hội nghị "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân".

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng giám sát tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, việc tiếp công dân, đối thoại và giải quyết kiến nghị của cán bộ, chiến sĩ công an cấp xã.

Kế hoạch quy định nhiều hình thức giám sát và phản biện xã hội. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã sẽ chủ trì lựa chọn các nội dung giám sát phù hợp với tình hình địa phương; thành lập các đoàn giám sát có sự tham gia của đại diện cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân.

Theo kế hoạch, công an cấp xã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cùng cấp lắp đặt, quản lý hòm thư góp ý tại các thôn, tổ dân phố và khu vực phức tạp về ANTT; đồng thời tiếp nhận thông tin qua nền tảng số và các nguồn do Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cung cấp.