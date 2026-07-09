Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai nhiều nhiệm vụ lớn trong thời gian tới

Sáng 9.7, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất, khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Triển khai nhiều mô hình tiếp nhận, xử lý kiến nghị của người dân

Tại hội nghị, báo cáo về quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, ông Nguyễn Đức Phong, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, công tác Mặt trận đạt nhiều kết quả quan trọng.

Theo đó, công tác phối hợp và thống nhất hành động giữa Mặt trận với các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, được Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân ghi nhận.

Trong công tác tuyên truyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức tuyên truyền, tập trung lan tỏa những nội dung cốt lõi trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI.

Ông Nguyễn Đức Phong, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tại hội nghị ẢNH: TUẤN MINH

Công tác nắm tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo tiếp tục được duy trì thường xuyên; nhiều kết luận về đổi mới phương thức hoạt động trong công tác dân tộc, tôn giáo đã được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

Lĩnh vực giám sát và phản biện xã hội tiếp tục được đẩy mạnh. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức phản biện xã hội đối với 7 hồ sơ dự án luật và góp ý hơn 40 văn bản quy phạm pháp luật.

Toàn hệ thống Mặt trận thực hiện hơn 1.782 nội dung giám sát và hơn 6.257 nội dung phản biện xã hội; đồng thời triển khai nhiều mô hình tiếp nhận, xử lý kiến nghị của người dân như "Tháng nghe dân nói", "Hòm thư Mặt trận số", "Nhân dân phản ánh - Mặt trận lắng nghe - chính quyền giải quyết"...

Bên cạnh đó, các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được triển khai với nhiều mô hình sáng tạo. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tích cực tham gia Chiến dịch Quang Trung; chăm lo hộ nghèo, gia đình khó khăn trong dịp tết Bính Ngọ 2026; đồng thời phối hợp triển khai chương trình xóa hơn 3.200 căn nhà tạm, nhà dột nát cho con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trước dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Hoạt động xây dựng khu dân cư đoàn kết, hạnh phúc tiếp tục được chú trọng thông qua việc phát huy tinh thần tự quản của nhân dân, xây dựng các công trình phục vụ cộng đồng, hỗ trợ khởi nghiệp, tạo việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống…

Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy

Báo cáo cũng cho biết hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, triển khai Đề án chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035 và Đề án bồi dưỡng cán bộ Mặt trận giai đoạn 2026 - 2031 nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị ẢNH: TUẤN MINH

Trọng tâm là triển khai Kết luận số 230-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; đồng thời tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn các hội tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng sẽ rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Đảng và Nhà nước liên quan đến tổ chức bộ máy, tiếp tục kiện toàn cơ quan chuyên trách, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Mặt trận với các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức thành viên.

Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định tập trung tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI; xây dựng Bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh; tiếp tục đổi mới công tác dân tộc, tôn giáo và tăng cường kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng thời, Mặt trận sẽ xây dựng đề án nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội giai đoạn 2026 - 2031; triển khai "Cổng Mặt trận số", tổ chức "Tháng nghe dân nói", thực hiện hiệu quả các nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, phát triển văn hóa, mở rộng phong trào bảo vệ môi trường.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổ chức Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026 và tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn hệ thống với các mô hình "cơ quan số - cán bộ số - hội viên số", "thôn số", góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận trong giai đoạn mới.



