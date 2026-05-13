Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc

Văn Chung
13/05/2026 15:25 GMT+7

Sáng 13.5, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã biểu quyết thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Trong Điều lệ MTTQ Việt Nam vừa sửa đổi, bổ sung đã bổ sung thêm quyền cho Đoàn Chủ tịch về công tác nhân sự.

Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ: Thêm ủy quyền cho Đoàn Chủ tịch - Ảnh 1.

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Ánh Xuân chụp ảnh cùng Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

ẢNH: TUẤN MINH

Cụ thể, Điều lệ MTTQ sửa đổi, bổ sung khoản 2, điều 14 và khoản 8, điều 17 về thẩm quyền của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác nhân sự: "Trong một số trường hợp cụ thể giữa 2 kỳ họp, ủy quyền cho Đoàn Chủ tịch xem xét hiệp thương cử tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực đối với cán bộ chuyên trách đã được cấp có thẩm quyền giới thiệu".

Việc ủy quyền cho Đoàn Chủ tịch về công tác nhân sự trong một số trường hợp cụ thể nhằm kịp thời xem xét hiệp thương cử tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực đối với cán bộ chuyên trách đã được cấp có thẩm quyền giới thiệu, phù hợp với tình hình thực tiễn khi có nhân sự thay đổi, cần bổ sung để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ.

Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ: Thêm ủy quyền cho Đoàn Chủ tịch - Ảnh 2.

Đại biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

ẢNH: TUẤN MINH

Điều lệ MTTQ cũng sửa đổi, bổ sung cơ cấu thành phần tham gia Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cấp tỉnh, cấp xã: "Phó chủ tịch là người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội" tại điều 19, điều 25 và điều 26.

Việc bổ sung này, theo tờ trình của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, để phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới, khi các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng trực thuộc MTTQ Việt Nam. Việc bổ sung cơ cấu này cũng phù hợp với quy định tại Quyết định số 304 - QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 301- QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Cùng đó, Điều lệ MTTQ sửa đổi bổ sung 1 khoản vào điều 29 về quan hệ của Ủy ban MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên: "Các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc MTTQ Việt Nam, được tổ chức và hoạt động thống nhất trong MTTQ Việt Nam, cùng với các tổ chức thành viên khác của Mặt trận hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động do MTTQ Việt Nam chủ trì".

Việc bổ sung khoản này nhằm làm rõ mối quan hệ trực thuộc và hoạt động thống nhất của tổ chức chính trị - xã hội đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam, đồng thời việc bổ sung nhằm đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 2, điều 9 của Hiến pháp năm 2013 sửa đổi, bổ sung năm 2025.

Điều lệ cũng sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến hội đồng tư vấn, ban tư vấn, tổ tư vấn và cộng tác viên.

Về thành phần Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, quy định được biên tập lại theo hướng bổ sung một số cán bộ chuyên trách của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã. Nhiệm kỳ của Ban Công tác Mặt trận cũng được sửa đổi, theo đó trùng với nhiệm kỳ của chi bộ.

Hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI gồm 397 nhân sự

Chiều 12.5, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ và Hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

