Hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI gồm 397 nhân sự

Văn Chung
12/05/2026 17:43 GMT+7

Chiều 12.5, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ và Hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chiều 12.5, tiếp tục chương trình làm việc ngày thứ 2, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 (Đại hội) đã thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI gồm 397 nhân sự

Chiều 12.5, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam đã hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 397 người

ẢNH: TUẤN MINH

Đại hội đã thông qua số lượng: ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ  Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 405 người; ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam từ 72 - 100 người, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là 12 người.

Trong đó, cơ cấu, thành phần Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI gồm: người đứng đầu tổ chức thành viên: 62; chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố: 34 người.

293 người là cá nhân tiêu biểu bao gồm: trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực: 96 người (trình Đại hội hiệp thương 92 người, thiếu 4 người sẽ bổ sung, kiện toàn trong nhiệm kỳ)

Công nhân, nông dân, lực lượng vũ trang, huyện đảo: 18 người.

Đại diện các dân tộc thiểu số: 53 người (cơ cấu đủ đại diện 53 dân tộc thiểu số).

Đại diện chức sắc các tôn giáo: 53 người (cơ cấu đủ 16 tôn giáo lớn và các tổ chức tôn giáo có nhiều tín đồ).

Đại diện các thành phần kinh tế: 55 người (trình Đại hội hiệp thương 54 người, thiếu 1 người sẽ được bổ sung khi có nhân sự phù hợp ).

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài: 18 người (trình Đại hội hiệp thương 17 người, thiếu 1 người sẽ được bổ sung khi có nhân sự phù hợp).

Cán bộ chuyên trách Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 16 người gồm Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 7 người (chưa bao gồm trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương); trưởng ban, đơn vị thuộc Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 9 người (trình Đại hội hiệp thương 7 người, thiếu 2 người sẽ bổ sung trong nhiệm kỳ).

Về cơ cấu kết hợp: Ngoài Đảng là 201 người (tỷ lệ 50,62%), khóa X là 50,1%; nữ là 93 người (tỷ lệ 23,4%), khóa X là 21,9%; dân tộc thiểu số là 105 người (tỷ lệ 26,5%), khóa X là 25,4%; tôn giáo là 78 người (tỷ lệ 19,7%), khóa X là 17%; trình độ đại học trở lên là 316 người (tỷ lệ 81,6%), khóa X là 80,7%.

Về độ tuổi: từ 40 tuổi trở xuống là 41 người (tỷ lệ 10,3%); từ 41 - 60 tuổi là 179 người (tỷ lệ 45,1%); từ 61 tuổi trở lên là 177 người (tỷ lệ 44,6%).

Cùng đó, Đại hội đã hiệp thương cử ra 397 người tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 (thiếu 8 người, sẽ được kiện toàn bổ sung trong nhiệm kỳ khi có nhân sự phù hợp), cụ thể: tái cử là 309 người (tỷ lệ 77,8%), giới thiệu mới là 88 người (tỷ lệ 22,2%).


Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Sáng 12.5, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng. Báo Thanh Niên trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

