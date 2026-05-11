Đại hội MTTQ Việt Nam hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch gồm 33 nhân sự

Với 100% đại biểu thống nhất, Đại hội đã hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch gồm 33 nhân sự, Đoàn Thư ký Đại hội gồm 3 nhân sự.

Danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bà Hà Thị Nga, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ông Nguyễn Phi Long, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ông Lương Quốc Đoàn, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQViệt Nam, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Ông Bùi Quang Huy, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Bà Lê Thị Thủy, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Ông Bế Xuân Trường, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam.

Ông Hoàng Công Thủy, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bà Hà Thị Khiết, Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Doan, Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ông Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Trung ương Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Ông Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam.

Ông Mã Điền Sư, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng dân tộc chuyên trách Quốc hội.

Ông Y Giang Gry Niê Knơng, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắc Lắc.

Ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Hòa thượng Đào Như, Phó chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Bà Võ Thị Minh Sinh, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Ông Thào Xuân Sùng, Ủy viên đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Chánh phối sư Thượng Phong Thanh, Trưởng ban thường trực Hội thánh Cao đài Tiên Thiên.

Ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Châu Âu.

Ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên.

Bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Ông Vũ Hùng Vương, Phó chủ tịch thường trực Hội Cựu công an nhân dân Việt Nam.

Ông Trần Việt Anh, Chủ tịch Hiệp hội Tái chế Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam.

Bà Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH.

Danh sách Đoàn Thư ký Đại hội gồm: ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bà Hà Hồng Nguyên, Trưởng ban Công tác hội quần chúng, cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ông Tống Thanh Bình, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu.