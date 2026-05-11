Ngày làm việc đầu tiên Đại hội MTTQ Việt Nam hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch

Trong ngày làm việc đầu tiên, đại hội tiến hành phiên trù bị, thảo luận, hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký đại hội.

Cùng đó, các đại biểu sẽ thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội; nghe báo cáo tình hình đại biểu tham dự đại hội; báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ VN giai đoạn 2024 - 2026.

Đồng thời, nghe trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam, thảo luận về các chương trình hành động nhiệm kỳ mới.

Các khâu chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ lần XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã hoàn thành ẢNH: QUANG VINH

Diễn ra trong 3 ngày, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ máy khi các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ Việt Nam.

Đại hội có sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu, trong đó có 1.138 đại biểu chính thức. Chủ đề của đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”.

Dự kiến nhân sự ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI là 405 người, ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI là 72 người; Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI là 12 người; phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI là 8 người.

Phó chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, dù số lượng ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ VN khóa XI dự kiến không tăng so với khóa X nhưng cơ cấu thành phần lại có sự chuyển dịch rất đáng kể, trong đó có việc gia tăng mạnh mẽ số lượng các chuyên gia, trí thức và cá nhân tiêu biểu trong các thành phần kinh tế.

Đặc biệt, tính dân chủ và sự đa dạng còn được khẳng định qua tỷ lệ người ngoài Đảng tham gia ủy ban dự kiến đạt trên 50%.

Đại hội có 7 chương trình hành động nhiệm kỳ 2026 - 2031, trong đó bổ sung chương trình mới về “Tham gia phát triển KH-CN đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ Việt Nam”.

Đại hội sẽ ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số vào công tác tổ chức; ứng dụng trí tuệ nhân tạo thông qua hệ thống điểm danh đại biểu bằng camera AI; đồng thời ứng dụng AI trong hỗ trợ sản xuất các ấn phẩm truyền thông về đại hội qua các clip ngắn.

Cũng trong chương trình, đại hội sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam nhằm cụ thể hóa những điểm mới của Hiến pháp 2013 sửa đổi năm 2025, luật MTTQ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung năm 2025), những chủ trương, quy định mới của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về sắp xếp, tinh gọn bộ máy.