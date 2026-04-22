Tinh gọn bộ máy để vững mạnh hơn, chăm lo nhân dân tốt hơn

Cách mạng tinh gọn bộ máy của Mặt trận

Năm 2025 là một dấu mốc đặc biệt, một "cuộc cách mạng" về tổ chức bộ máy của hệ thống Mặt trận. Sau Quyết định số 304-QĐ/TW ngày 10.6.2025 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ VN, ngày 27.6.2025, Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật MTTQ VN.

Theo đó, khoản 2 điều 5 luật được điều chỉnh, quy định: "Các tổ chức chính trị - xã hội (gồm Công đoàn VN, Hội Nông dân VN, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ VN, Hội Cựu chiến binh VN) và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trực thuộc MTTQ VN, được tổ chức và hoạt động thống nhất trong MTTQ VN".

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Bùi Thị Minh Hoài thăm, tặng quà người dân vùng thiên tai, lũ lụt năm 2025 ẢNH: A.N

Theo Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Bùi Thị Minh Hoài: "Đây là quyết tâm chính trị cao nhất, là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa quan điểm chỉ đạo của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư về một hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cấp thiết để đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc VN".

Từ ngày 1.7.2025, sau sắp xếp, Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ VN có 29 ban, đơn vị trực thuộc do Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ VN quyết định thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ. Đối với cấp tỉnh, các cơ quan Ủy ban MTTQ VN cấp tỉnh đều xây dựng và thành lập các ban chuyên môn theo hướng dẫn tại Quy định số 301-QĐ/TW ngày 9.6.2025 của Ban Bí thư T.Ư Đảng. Đối với cấp xã, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN các tỉnh, TP đã ban hành quyết định công nhận các chức danh trong Ban Thường trực của 3.321 xã, phường, đặc khu đảm bảo đúng tiến độ, thời gian để triển khai vận hành ổn định mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo quy định.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Bùi Thị Minh Hoài khẳng định sự tinh gọn này giúp "mái nhà chung" Mặt trận trở nên vững chãi hơn, tạo ra sức mạnh cộng hưởng thực chất, nơi mà tiếng nói của mọi tầng lớp nhân dân từ công nhân, nông dân, tri thức đến đồng bào tôn giáo, đồng bào ta ở nước ngoài đều được lắng nghe và tổng hợp một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Khi các tổ chức chính trị - xã hội cùng về chung "mái nhà Mặt trận" sẽ phát huy tốt hơn vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, đồng thời tham gia sâu hơn vào quá trình giám sát, phản biện xã hội và xây dựng chính sách.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Từ khối thống nhất của MTTQ VN, khi về "mái nhà chung", tinh thần đại đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trên cả nước và thể hiện rõ nhất trong những thời điểm người dân tại nhiều tỉnh, thành gặp khó khăn, mất mát do ảnh hưởng thiên tai, bão lũ.

Năm 2025, trước những thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN đã tổ chức phát động và kêu gọi sự chung tay ủng hộ của đồng bào cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế ủng hộ khắc phục thiệt hại do cơn bão Yagi (bão số 3) trên 5.300 tỉ đồng.

Ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão Bualoi (bão số 10) năm 2025 và hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt miền Trung với số tiền trên 4.200 tỉ đồng, đã tiến hành phân bổ hỗ trợ cho các địa phương, người dân bị thiệt hại. Việc công khai, minh bạch trong công tác vận động và hỗ trợ đã nhận được sự ghi nhận và đồng tình ủng hộ của toàn xã hội.

Dự kiến 405 nhân sự tham gia Ủy ban T.Ư MTTQ VN khóa XI Hướng tới nhiệm kỳ 2026 - 2031, đề án nhân sự của Ủy ban T.Ư MTTQ VN đã được xây dựng kỹ lưỡng. Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ VN Hà Thị Nga cho biết dự kiến nhân sự tham gia Ủy ban T.Ư MTTQ VN khóa XI là 405 nhân sự, đảm bảo số lượng cơ cấu, thành phần theo đề án, tỷ lệ nữ chiếm 21,4%; tỷ lệ người ngoài Đảng chiếm 46,6%; tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 25,1%; tỷ lệ tôn giáo chiếm 16,2%. Dự kiến nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN là 72 nhân sự, tỷ lệ nữ chiếm 18,6%; tỷ lệ người ngoài Đảng chiếm 14,6%; tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 16%; tỷ lệ tôn giáo chiếm 6,6%. Về công tác nhân sự, ông Nguyễn Văn Thân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa VN, bày tỏ thống nhất với phương án dự kiến, trong đó nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm chất lượng, tính kế thừa và bổ sung hợp lý các thành viên mới. Tuy nhiên, ông Thân đề nghị nghiên cứu mở rộng số lượng thành viên Đoàn Chủ tịch, đồng thời xem xét bổ sung đại diện một số ban, đơn vị thuộc cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ VN nhằm tăng cường tính đại diện và hiệu quả hoạt động.

Vai trò của Mặt trận còn thể hiện ở việc khơi dậy tinh thần "tương thân tương ái", tinh thần sẻ chia của chính người dân vùng lũ. Theo đó, hưởng ứng "Chiến dịch Quang Trung", cùng với lực lượng công an, quân đội, cán bộ Mặt trận cơ sở và các tổ chức chính trị - xã hội đã vận động đoàn viên, hội viên cùng chung sức hoàn thiện những căn nhà để người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.

Bên cạnh việc phân bổ trên 280 tỉ đồng cho các tỉnh, thành Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng tham gia thực hiện xây dựng mới, sửa chữa nhà ở, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ VN đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ triển khai gói hỗ trợ 34.579 hộ có nhà sửa chữa, 4.000 hộ có nhà xây mới trong "Chiến dịch Quang Trung"; hỗ trợ 100.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng do bão lũ tại 9 tỉnh miền Trung; hỗ trợ 1.616 hộ gia đình có nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi do thiên tai, bão lũ từ đầu năm 2025 tại 18 tỉnh, TP với tổng kinh phí thực hiện là 479,725 tỉ đồng.

Cạnh đó, MTTQ VN phối hợp với các cơ quan ở T.Ư và các tỉnh, TP tổ chức tri ân hơn 14.000 thương binh, bệnh binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng phát động, Ủy ban MTTQ VN và các tổ chức thành viên các cấp đã vận động nguồn lực giúp đỡ người nghèo, gặp khó khăn, yếu thế.

Ủy ban MTTQ VN các cấp đã vận động Quỹ "Vì người nghèo" và an sinh xã hội được gần 20.000 tỉ đồng. Phương thức vận động, giúp đỡ có nhiều đổi mới, trong đó MTTQ vừa vận động các nguồn lực ủng hộ, vừa hướng dẫn để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trực tiếp hỗ trợ người nghèo; hiệp thương để mỗi tổ chức chính trị - xã hội nhận giúp đỡ các hộ gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững.

Năm 2025, nỗ lực của hệ thống MTTQ VN góp phần cùng Chính phủ, các cấp, các ngành hoàn thành việc xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát; huy động trên 24.700 tỉ đồng và hơn 2,7 triệu ngày công hỗ trợ. Hoàn thành mục tiêu xây dựng 5.500 nhà "Đại đoàn kết" tặng đồng bào các dân tộc thiểu số và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên và một số tỉnh trên địa bàn Tây Bắc trước thời hạn.

Cạnh đó, MTTQ VN các cấp đã tổ chức thiết thực các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, tổ chức thăm hỏi, chăm lo các gia đình chính sách, người có công, vận động chăm lo giáo dục, khuyến học khuyến tài, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, người cao tuổi, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Bước vào giai đoạn mới, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ VN lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã đề ra các mục tiêu về công tác an sinh xã hội. Cụ thể, trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ VN các cấp phấn đấu vận động và huy động xã hội được trên 50.000 tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ 23 cộng đồng: hỗ trợ người nghèo, nhân dân vùng thiên tai, dịch bệnh, sự cố, các đối tượng khó khăn, yếu thế; xây dựng, sửa chữa các công trình dân sinh thiết yếu.

Phấn đấu trong nhiệm kỳ, 100% Ủy ban MTTQ VN cấp tỉnh triển khai ít nhất 1 mô hình điểm về an sinh cộng đồng; 100% Ủy ban MTTQ VN cấp xã ở mỗi địa phương có ít nhất 1 mô hình an sinh cộng đồng (hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, sự cố, các đối tượng khó khăn, yếu thế trong xã hội).

Về tổ chức phát triển sâu rộng các chương trình, phong trào vì người nghèo, ông Trần Việt Anh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, đề xuất MTTQ VN cấp cơ sở tập trung phát động phong trào, huy động sự tham gia của tất cả cộng đồng doanh nghiệp, người dân và các tổ chức xã hội thực hiện chương trình hỗ trợ 1 triệu căn nhà ở xã hội cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.