Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: 3 tháng tới, mỗi xã có 1 mô hình điểm về an sinh cộng đồng

Nguyễn Long
Nguyễn Long
08/11/2025 19:02 GMT+7

Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các xã, phường, đặc khu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 8.11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các xã, phường, đặc khu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đẩy mạnh an sinh cộng đồng: 1 Mô hình điểm tại mỗi xã trong 3 tháng tới - Ảnh 1.

Các đại biểu tại hội nghị tổng kết

ẢNH: CTV

Tham dự đại hội có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM cùng lãnh đạo của các tổ chức chính trị - xã hội.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh đang thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành theo mô hình mới của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Điểm nổi bật của đại hội là thực hiện chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trước, trong và sau đại hội, các địa phương đều quan tâm tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Ban Thường trực đã trao tặng kinh phí trên 40 tỉ đồng để hỗ trợ 168/168 xã, phường, đặc khu tổ chức các hoạt động an sinh xã hội thiết thực tại địa phương.

Tại đây, Ban Thường trực chỉ đạo không nhận hoa tặng chúc mừng đại hội; vận động các tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí để đóng góp quỹ hỗ trợ nhân dân Cuba với tổng số tiền hơn 4,5 tỉ đồng; hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ với tổng số tiền gần 68 tỉ đồng.

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị Đảng ủy xã, phường, đặc khu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện về cơ chế để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của xã.

Đồng thời, lãnh đạo việc MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức theo hướng bám sát thực tiễn, hướng mạnh về khu dân cư; lãnh đạo chính quyền xây dựng chương trình phối hợp, liên tịch giữa chính quyền với mặt trận, trọng tâm là công tác giám sát, phản biện xã hội, các cơ chế để MTTQ vận hành công tác đồng bộ, thông suốt.

Ngược lại, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần nỗ lực trong công tác tham mưu với cấp ủy Đảng để mặt trận triển khai các lĩnh vực công tác, tham gia tích cực công tác xây dựng Đảng trong sạch, xây dựng chính quyền vững mạnh toàn diện.

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền tham gia giám sát, thúc đẩy và cùng tham gia thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả…

Ông Lộc đề nghị trong 3 tháng sau đại hội, hoàn thành kiện toàn tổ chức, ban hành kế hoạch thực hiện 3 nhất quán; triển khai thực hiện tốt "Cổng mặt trận số"; mỗi xã 1 mô hình điểm về an sinh cộng đồng.

Trong 6 tháng sau đại hội, tổ chức "Tháng nghe dân nói" đồng loạt ở các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, chấm dứt tình trạng "hình nón ngược" trong các hoạt động theo chỉ đạo. Trong 1 năm, công bố kết quả an sinh cộng đồng, nhân rộng mô hình đối thoại xã hội đạt tiêu chí…

Ngày 8.11, Ban Công tác Mặt trận ấp Phước Hiệp, xã Long Hải (TP.HCM) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025, với sự tham dự của ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM.

Đẩy mạnh an sinh cộng đồng: 1 Mô hình điểm tại mỗi xã trong 3 tháng tới - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM và ông Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Long Hải tặng quà cho học sinh

ẢNH: NGUYỄN LONG

Phát biểu tại ngày hội, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc biểu dương nỗ lực của người dân Phước Hiệp trong xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế địa phương.

Ông Lộc đề nghị thời gian tới cấp ủy, chính quyền xã Long Hải, Ban công tác Mặt trận ấp Phước Hiệp và toàn thể nhân dân tiếp tục đoàn kết, đổi mới, nỗ lực hơn nữa để thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2026.

Trong đó, trọng tâm là phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của người dân, xây dựng khu dân cư "Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản", "Sạch - Xanh - Thân thiện môi trường", gắn với phong trào "Thành phố muôn sắc hoa" và các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Dịp này, lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và xã Long Hải đã trao quà, học bổng và thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần sẻ chia, nghĩa tình trong cộng đồng.


Tin liên quan

Ông Nguyễn Phước Lộc dự Đại hội MTTQ Việt Nam xã Hòa Hội

Ông Nguyễn Phước Lộc dự Đại hội MTTQ Việt Nam xã Hòa Hội

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Hòa Hội.

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Phước Lộc Đại hội đại biểu An sinh Đại đoàn kết địa phương 2 cấp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận