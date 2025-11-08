TP.HCM: 3 tháng tới, mỗi xã có 1 mô hình điểm về an sinh cộng đồng

Ngày 8.11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các xã, phường, đặc khu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đại biểu tại hội nghị tổng kết ẢNH: CTV

Tham dự đại hội có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM cùng lãnh đạo của các tổ chức chính trị - xã hội.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh đang thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành theo mô hình mới của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Điểm nổi bật của đại hội là thực hiện chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trước, trong và sau đại hội, các địa phương đều quan tâm tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Ban Thường trực đã trao tặng kinh phí trên 40 tỉ đồng để hỗ trợ 168/168 xã, phường, đặc khu tổ chức các hoạt động an sinh xã hội thiết thực tại địa phương.

Tại đây, Ban Thường trực chỉ đạo không nhận hoa tặng chúc mừng đại hội; vận động các tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí để đóng góp quỹ hỗ trợ nhân dân Cuba với tổng số tiền hơn 4,5 tỉ đồng; hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ với tổng số tiền gần 68 tỉ đồng.

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị Đảng ủy xã, phường, đặc khu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện về cơ chế để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của xã.

Đồng thời, lãnh đạo việc MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức theo hướng bám sát thực tiễn, hướng mạnh về khu dân cư; lãnh đạo chính quyền xây dựng chương trình phối hợp, liên tịch giữa chính quyền với mặt trận, trọng tâm là công tác giám sát, phản biện xã hội, các cơ chế để MTTQ vận hành công tác đồng bộ, thông suốt.

Ngược lại, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần nỗ lực trong công tác tham mưu với cấp ủy Đảng để mặt trận triển khai các lĩnh vực công tác, tham gia tích cực công tác xây dựng Đảng trong sạch, xây dựng chính quyền vững mạnh toàn diện.

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền tham gia giám sát, thúc đẩy và cùng tham gia thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả…

Ông Lộc đề nghị trong 3 tháng sau đại hội, hoàn thành kiện toàn tổ chức, ban hành kế hoạch thực hiện 3 nhất quán; triển khai thực hiện tốt "Cổng mặt trận số"; mỗi xã 1 mô hình điểm về an sinh cộng đồng.

Trong 6 tháng sau đại hội, tổ chức "Tháng nghe dân nói" đồng loạt ở các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, chấm dứt tình trạng "hình nón ngược" trong các hoạt động theo chỉ đạo. Trong 1 năm, công bố kết quả an sinh cộng đồng, nhân rộng mô hình đối thoại xã hội đạt tiêu chí…

Ngày 8.11, Ban Công tác Mặt trận ấp Phước Hiệp, xã Long Hải (TP.HCM) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025, với sự tham dự của ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM và ông Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Long Hải tặng quà cho học sinh ẢNH: NGUYỄN LONG Phát biểu tại ngày hội, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc biểu dương nỗ lực của người dân Phước Hiệp trong xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế địa phương. Ông Lộc đề nghị thời gian tới cấp ủy, chính quyền xã Long Hải, Ban công tác Mặt trận ấp Phước Hiệp và toàn thể nhân dân tiếp tục đoàn kết, đổi mới, nỗ lực hơn nữa để thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2026. Trong đó, trọng tâm là phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của người dân, xây dựng khu dân cư "Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản", "Sạch - Xanh - Thân thiện môi trường", gắn với phong trào "Thành phố muôn sắc hoa" và các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Dịp này, lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và xã Long Hải đã trao quà, học bổng và thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần sẻ chia, nghĩa tình trong cộng đồng.



