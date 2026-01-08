Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

MTTQ Việt Nam TP.HCM phải 'gần dân, gần cơ sở, gần không gian số'

Thúy Liễu
Thúy Liễu
08/01/2026 15:35 GMT+7

Ngày 8.1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị lần thứ 2, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và tổng kết công tác mặt trận năm 2025.

Huy động hơn 400 tỉ đồng hướng về vùng bão lũ

Trong năm 2025, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã được tổ chức thành công. Điểm nhấn nhân văn là đại hội chủ trương không nhận hoa chúc mừng. Thay vào đó, Ban Thường trực đã vận động các nguồn lực chuyển sang hoạt động thiết thực: ủng hộ hơn 4,5 tỉ đồng cho nhân dân Cuba và gần 68 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ. Ngay tại đại hội, 37 tỉ đồng đã được tiếp nhận vào các quỹ an sinh.

MTTQ Việt Nam TP.HCM phải 'gần dân, gần cơ sở, gần không gian số' - Ảnh 1.

Ra mắt các Hội đồng tư vấn trực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM

ẢNH: THÚY LIỄU

Hưởng ứng phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước, hệ thống mặt trận các cấp của thành phố đã hoàn thành 100% chỉ tiêu với 539/539 căn nhà được sửa chữa, xây mới ngay trước thời hạn. Ngoài ra, TP.HCM còn chi gần 334,3 tỉ đồng từ ngân sách và vận động hơn 44,8 tỉ đồng để hỗ trợ các tỉnh khác thực hiện chủ trương này.

Tinh thần "Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương" được thể hiện rõ nét nhất trước thiên tai. Trong năm 2025, khi bão lũ gây thiệt hại nặng nề, MTTQ TP.HCM đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp. Chỉ tính từ ngày 1.8 - 14.12.2025, thành phố đã tiếp nhận hơn 403 tỉ đồng, hơn 4.800 tấn hàng hóa và 29.000 túi thuốc để hỗ trợ đồng bào.

Vai trò giám sát, phản biện xã hội cũng ngày càng thực chất. Điển hình là hội nghị phản biện về lộ trình chuyển đổi xe buýt điện, thu hút hơn 1.200 người tham gia, đóng góp ý kiến quan trọng để hoàn thiện chính sách giao thông xanh của thành phố.

Ngoài ra, công tác đối ngoại nhân dân và tôn giáo tiếp tục là điểm sáng. Chương trình "Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia" đã kết nối 289 gia đình nhận đỡ đầu hàng trăm sinh viên nước bạn.

Công tác mặt trận phải gần dân, thực chất

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, mọi hoạt động của Mặt trận trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 phải bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, cụ thể hóa đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, với yêu cầu xuyên suốt là gần dân, sát cơ sở, thực chất và có trách nhiệm.

MTTQ Việt Nam TP.HCM phải 'gần dân, gần cơ sở, gần không gian số' - Ảnh 2.

Quang cảnh hội nghị

ẢNH: THÚY LIỄU

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, tinh thần chung là thực hiện phương châm "3 gần" gồm gần dân, gần cơ sở, gần không gian số; "5 phải" là phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm; "4 không" là không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng.

Hội nghị đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như báo cáo tổng kết công tác năm 2025, quy chế làm việc của MTTQ TP.HCM và Ban Thường trực nhiệm kỳ 2025 - 2030, chương trình làm việc toàn khóa, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ I. Đồng thời công bố quyết định và ra mắt Ban Chủ nhiệm, các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của TP.HCM thời gian qua, ông Nguyễn Phước Lộc cho rằng những kết quả đạt được thể hiện rõ định hướng lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể và động lực cho mọi mục tiêu, nhiệm vụ. Các chỉ số phát triển phải gắn chặt với an sinh, an ninh và an dân, để người dân thực sự được thụ hưởng.

Ông Lộc nhấn mạnh MTTQ TP.HCM phải cụ thể hóa các tuyên bố hành động bằng việc làm mẫu, việc làm cụ thể. Trong đó, phong trào gia tăng độ bao phủ cây xanh được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm góp phần cải thiện môi trường sống, bảo đảm phát triển hài hòa giữa kinh tế và môi trường.

MTTQ Việt Nam TP.HCM phải 'gần dân, gần cơ sở, gần không gian số' - Ảnh 3.

Tặng cờ thi đua đến các tập thể xuất sắc năm 2025

ẢNH: THÚY LIỄU

Đối với cơ chế hội đồng tư vấn, ông Lộc khẳng định đây là nguồn lực quan trọng cần được phát huy mạnh mẽ. Các hội đồng tư vấn được kỳ vọng sẽ tổ chức hiệu quả các diễn đàn nhân dân, đối thoại theo chuyên đề, không dàn trải, không hình thức, bám sát thực tiễn và nguyện vọng của người dân.

Nội dung đối thoại cần tập trung vào các vấn đề lớn như phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng chính sách pháp luật, hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế tư nhân, an ninh năng lượng, giáo dục - đào tạo và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Tin liên quan

Phát huy sức mạnh con người để xây dựng MTTQ TP.HCM vững từ cơ sở

Phát huy sức mạnh con người để xây dựng MTTQ TP.HCM vững từ cơ sở

Tại hội nghị góp ý dự thảo văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam TP.HCM lần I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các đại biểu cho rằng yếu tố con người là 'chìa khóa' để Mặt trận thực hiện hiệu quả vai trò xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Khám phá thêm chủ đề

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM TP.HCM đại đoàn kết toàn dân tộc Nguyễn Phước Lộc công tác mặt trận
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận