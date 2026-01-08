MTTQ Việt Nam TP.HCM phải 'gần dân, gần cơ sở, gần không gian số'

Huy động hơn 400 tỉ đồng hướng về vùng bão lũ

Trong năm 2025, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã được tổ chức thành công. Điểm nhấn nhân văn là đại hội chủ trương không nhận hoa chúc mừng. Thay vào đó, Ban Thường trực đã vận động các nguồn lực chuyển sang hoạt động thiết thực: ủng hộ hơn 4,5 tỉ đồng cho nhân dân Cuba và gần 68 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ. Ngay tại đại hội, 37 tỉ đồng đã được tiếp nhận vào các quỹ an sinh.

Ra mắt các Hội đồng tư vấn trực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM ẢNH: THÚY LIỄU

Hưởng ứng phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước, hệ thống mặt trận các cấp của thành phố đã hoàn thành 100% chỉ tiêu với 539/539 căn nhà được sửa chữa, xây mới ngay trước thời hạn. Ngoài ra, TP.HCM còn chi gần 334,3 tỉ đồng từ ngân sách và vận động hơn 44,8 tỉ đồng để hỗ trợ các tỉnh khác thực hiện chủ trương này.

Tinh thần "Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương" được thể hiện rõ nét nhất trước thiên tai. Trong năm 2025, khi bão lũ gây thiệt hại nặng nề, MTTQ TP.HCM đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp. Chỉ tính từ ngày 1.8 - 14.12.2025, thành phố đã tiếp nhận hơn 403 tỉ đồng, hơn 4.800 tấn hàng hóa và 29.000 túi thuốc để hỗ trợ đồng bào.

Vai trò giám sát, phản biện xã hội cũng ngày càng thực chất. Điển hình là hội nghị phản biện về lộ trình chuyển đổi xe buýt điện, thu hút hơn 1.200 người tham gia, đóng góp ý kiến quan trọng để hoàn thiện chính sách giao thông xanh của thành phố.

Ngoài ra, công tác đối ngoại nhân dân và tôn giáo tiếp tục là điểm sáng. Chương trình "Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia" đã kết nối 289 gia đình nhận đỡ đầu hàng trăm sinh viên nước bạn.

Công tác mặt trận phải gần dân, thực chất

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, mọi hoạt động của Mặt trận trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 phải bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, cụ thể hóa đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, với yêu cầu xuyên suốt là gần dân, sát cơ sở, thực chất và có trách nhiệm.

Quang cảnh hội nghị ẢNH: THÚY LIỄU

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, tinh thần chung là thực hiện phương châm "3 gần" gồm gần dân, gần cơ sở, gần không gian số; "5 phải" là phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm; "4 không" là không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng.

Hội nghị đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như báo cáo tổng kết công tác năm 2025, quy chế làm việc của MTTQ TP.HCM và Ban Thường trực nhiệm kỳ 2025 - 2030, chương trình làm việc toàn khóa, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ I. Đồng thời công bố quyết định và ra mắt Ban Chủ nhiệm, các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của TP.HCM thời gian qua, ông Nguyễn Phước Lộc cho rằng những kết quả đạt được thể hiện rõ định hướng lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể và động lực cho mọi mục tiêu, nhiệm vụ. Các chỉ số phát triển phải gắn chặt với an sinh, an ninh và an dân, để người dân thực sự được thụ hưởng.

Ông Lộc nhấn mạnh MTTQ TP.HCM phải cụ thể hóa các tuyên bố hành động bằng việc làm mẫu, việc làm cụ thể. Trong đó, phong trào gia tăng độ bao phủ cây xanh được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm góp phần cải thiện môi trường sống, bảo đảm phát triển hài hòa giữa kinh tế và môi trường.

Tặng cờ thi đua đến các tập thể xuất sắc năm 2025 ẢNH: THÚY LIỄU

Đối với cơ chế hội đồng tư vấn, ông Lộc khẳng định đây là nguồn lực quan trọng cần được phát huy mạnh mẽ. Các hội đồng tư vấn được kỳ vọng sẽ tổ chức hiệu quả các diễn đàn nhân dân, đối thoại theo chuyên đề, không dàn trải, không hình thức, bám sát thực tiễn và nguyện vọng của người dân.

Nội dung đối thoại cần tập trung vào các vấn đề lớn như phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng chính sách pháp luật, hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế tư nhân, an ninh năng lượng, giáo dục - đào tạo và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.