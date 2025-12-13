TP.HCM tiếp tục hỗ trợ Khánh Hòa hơn 58 tỉ đồng khắc phục bão lũ

Ngày 13.12, đoàn lãnh đạo TP.HCM do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ kinh phí cho người dân, các trường học tại tỉnh Khánh Hòa, nhằm khắc phục thiệt hại do bão lũ năm 2025.

Tạo điều kiện để người dân tái thiết cuộc sống sau thiên tai

Tại trụ sở Tỉnh ủy Khánh Hòa, đoàn công tác TP.HCM đã trao hơn 26,8 tỉ đồng hỗ trợ các địa phương trong tỉnh khắc phục hậu quả bão lũ; đồng thời hỗ trợ hơn 26,5 tỉ đồng để sửa chữa 31 trường học bị hư hỏng. Dịp này, đoàn cũng trao 350 triệu đồng và 4.104 thiết bị lọc nước gia đình (trị giá 2 tỉ đồng) cho Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa. Riêng Tập đoàn Becamex hỗ trợ thêm 2 tỉ đồng giúp địa phương khắc phục thiệt hại do thiên tai.

Cùng ngày, đoàn công tác đã đến Trường tiểu học Diên Lạc (xã Diên Lạc, tỉnh Khánh Hòa), trao 750 triệu đồng hỗ trợ nhà trường, đồng thời tặng thuốc và các dụng cụ y tế phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe học sinh. Đoàn cũng trao quà cho 40 giáo viên, tặng quà và học bổng cho 50 học sinh gồm tiền mặt, tập sách, dụng cụ học tập; trao quà, tiền mặt và thiết bị lọc nước gia đình cho 10 hộ nông dân trên địa bàn.

Đoàn công tác của TP.HCM đã trao hơn 26,8 tỉ đồng hỗ trợ các địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa khắc phục thiệt hại do bão lũ ẢNH: SGGP

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và nhân dân thành phố trong việc chung sức, đồng lòng hỗ trợ Khánh Hòa khắc phục hậu quả mưa lũ. Ông đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa 2 địa phương trong triển khai các giải pháp đồng bộ, toàn diện, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, hiện 28 sở, ban, ngành của TP.HCM vẫn đang phối hợp chặt chẽ với 28 sở, ban, ngành của tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục triển khai công tác hỗ trợ, khắc phục thiệt hại sau bão lũ. Ông Lộc bày tỏ mong muốn tỉnh Khánh Hòa sớm vượt qua khó khăn, nhanh chóng khôi phục đời sống và sản xuất của người dân.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đã kịp thời chia sẻ, hỗ trợ địa phương trong giai đoạn khó khăn. Ông khẳng định, các nguồn lực hỗ trợ không chỉ đáp ứng nhu cầu cấp thiết trước mắt mà còn mang ý nghĩa lâu dài, tạo điều kiện để người dân tái thiết cuộc sống sau thiên tai; đồng thời cam kết phân bổ nguồn hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích, kịp thời.

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái"

Thời gian qua, các tỉnh khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung bộ, trong đó có Khánh Hòa, đã chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ, khiến nhiều gia đình mất người thân, nhà cửa, tài sản; nhiều công trình giao thông, trường học bị sập, hư hỏng, ngập lụt.

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", từ đầu tháng 8 đến ngày 9.12, Ban Vận động cứu trợ TP.HCM đã tiếp nhận 46.579 lượt ủng hộ, với tổng số tiền hơn 392,4 tỉ đồng và kịp thời chi hỗ trợ hơn 250 tỉ đồng. Thành phố cũng tiếp nhận và phân phối 29.000 túi thuốc gia đình, 4.826 tấn hàng hóa, lương thực, thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

TP.HCM đã chủ động huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, kích hoạt khẩn cấp các lực lượng, tổ chức các điểm tiếp nhận trên toàn thành phố và vận động nhân dân hướng về Khánh Hòa. Qua đó, thành phố đã hỗ trợ khẩn cấp 50 tỉ đồng và hơn 2.938 tấn hàng hóa giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Cùng với nguồn cứu trợ của TP.HCM, nhiều cơ quan, đơn vị tiếp tục đồng hành hỗ trợ Khánh Hòa. Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức 4 bếp ăn dã chiến, cung cấp hơn 24.000 suất ăn/ngày. Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM huy động hơn 1.000 lượt đoàn viên hỗ trợ tại tâm lũ. Ngành y tế cử 50 y bác sĩ, cấp phát 10.000 túi thuốc gia đình. Thành đoàn TP.HCM thành lập 18 điểm tiếp nhận, huy động hơn 8.000 lượt tình nguyện viên tham gia hỗ trợ hậu cần, phân phối hàng hóa.

Đặc biệt, TP.HCM đã hỗ trợ trực tiếp 31 trường học tại Khánh Hòa theo mô hình "mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đồng hành cùng một trường học", với tổng kinh phí hơn 26,5 tỉ đồng, góp phần giúp ngành giáo dục địa phương sớm ổn định hoạt động sau thiên tai.