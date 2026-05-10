Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội XI

Tuấn Minh
10/05/2026 18:10 GMT+7

Chiều 10.5, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã trực tiếp đến Trung tâm Hội nghị quốc gia để kiểm tra các khâu chuẩn bị cuối cùng cho Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cùng đi với đoàn công tác có Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga; Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy; Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy.

Tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, bà Bùi Thị Minh Hoài cùng các thành viên trong đoàn đã trực tiếp kiểm tra hội trường chính - nơi sẽ diễn ra các phiên họp trọng thể của đại hội, cùng hệ thống các phòng chức năng phục vụ sự kiện.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng đoàn công tác kiểm tra khu vực hội trường chính - nơi sẽ diễn ra các phiên họp trọng thể của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Không gian trang nghiêm tại khu vực lối vào sảnh chính Trung tâm Hội nghị quốc gia trước thềm Đại hội XI

Sảnh chính Trung tâm Hội nghị quốc gia đang hoàn tất các hạng mục cuối

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo từ các đơn vị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam ghi nhận và biểu dương tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỹ lưỡng của ban tổ chức. Tuy nhiên, để đại hội diễn ra tốt đẹp, bà Bùi Thị Minh Hoài lưu ý thêm một số vấn đề để hoàn thiện không gian trưng bày tại sảnh chính, công tác trang trí khánh tiết khu vực trung tâm, cũng như việc tối ưu hóa hệ thống âm thanh, ánh sáng

Bà Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu trong đoàn thăm gian giới thiệu về ứng dụng "Mặt trận số". Tại đây, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị phục vụ đại hội cần tiếp tục tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ và đẩy nhanh tiến độ những phần việc còn lại. Ban tổ chức sẽ tăng cường kiểm tra, đôn đốc để bảo đảm mọi hoạt động trong những ngày diễn ra đại hội được vận hành thông suốt, an toàn và hiệu quả

Tính đến thời điểm hiện tại, Trung tâm Hội nghị quốc gia đã hoàn tất toàn bộ các hạng mục cải tạo, sửa chữa và nâng cấp trang thiết bị. Phương án trang trí bên trong hội trường như cờ, phông, khẩu hiệu, hoa tươi… đã cơ bản hoàn thành

Theo kế hoạch, Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 11 - 13.5.2026) với sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu

Theo lịch đại hội, sáng mai (11.5), các đại biểu sẽ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, trước khi họp trưởng đoàn.

Chiều cùng ngày, đại hội sẽ bước vào phiên trù bị. Tại phiên làm việc này, các đại biểu sẽ hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký; thông qua chương trình, quy chế làm việc; nghe báo cáo tình hình đại biểu; kiểm điểm hoạt động của Ủy ban T.Ư, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực nhiệm kỳ 2024 - 2026; đồng thời xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam trước khi tiến hành thảo luận về các nội dung cụ thể.

 

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 sẽ diễn ra từ ngày 11 - 13.5.2026 tại Thủ đô Hà Nội.

Mặt trận Tổ quốc phải thực sự là nơi nhân dân gửi gắm niềm tin

Bà Bùi Thị Minh Hoài làm Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

