Chính trị

Live Khai mạc Đại hội MTTQ Việt Nam lần XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Thanh Niên
Thanh Niên
12/05/2026 07:13 GMT+7

Sáng nay 12.5, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiến hành khai mạc. Dự kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu chỉ đạo.

Trước khi bắt đầu lễ khai mạc, các đại biểu xem phóng sự về kết quả công tác Mặt trận giai đoạn 2024 - 2026.

Sau phần văn nghệ, chào cờ và hát Quốc ca; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đại hội tiến hành báo cáo kết quả ngày làm việc thứ nhất và Đoàn Chủ tịch Đại hội lên điều hành và Đoàn Thư ký lên làm việc.

Kế đó, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam sẽ có diễn văn khai mạc đại hội; đại biểu nghe trình bày Báo cáo chính trị của Đại hội.

Tại lễ khai mạc, đại hội sẽ nghe phát biểu của đại diện lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Quốc hội, các đại biểu tham luận.

Khai mạc Đại hội MTTQ Việt Nam lần XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Ảnh 1.

Không gian Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

ẢNH: TUẤN MINH

Dự kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu chỉ đạo.

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ máy sau khi hoàn thành chủ trương sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ Việt Nam.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", đại hội xác định phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động nhiệm kỳ 2026 - 2031 nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra.

Đồng thời, khẳng định vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong xây dựng và phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tộc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

'Ô nhiễm môi trường Hà Nội, ai chịu trách nhiệm?'

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

