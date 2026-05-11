Đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ lần thứ XI vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam
Tiếp đó, đoàn đại biểu đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại đài tưởng niệm trên đường Bắc Sơn (Hà Nội); vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng, liệt sĩ”
Hôm nay 11.5, tại Hà Nội, 1.136 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", đại hội là dấu mốc lịch sử, mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ máy với tầm vóc và chặng đường phát triển mới, khi các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ Việt Nam.
