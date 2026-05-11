Chiều 11.5, đại biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần XI tiến hành thảo luận tại về các chương trình hành động của Đại hội.

Thảo luận về nội dung MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tăng cường lắng nghe nhân dân nói, làm tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nhận nhiều ý kiến của đại biểu.

Chủ tịch Hội Đông y Đậu Xuân Cảnh phát biểu chiều 11.5 ẢNH: TUẤN MINH

Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam Đậu Xuân Cảnh đặt câu hỏi: ô nhiễm môi trường Hà Nội ai chịu trách nhiệm. Chúng ta bao nhiêu công sức để tạo ra một môi trường làm việc tốt để cho mọi người được sống trong an lành và mọi người được sống trong không khí thở, một không khí ít ô nhiễm.

"Vì nếu chúng ta không tìm ra con người chịu trách nhiệm, chúng ta sẽ không thành công không xử lý được. Chúng tôi đề nghị bởi vì phản biện cũng phải đi vào cụ thể", ông Cảnh nêu ý kiến.

Từ ví dụ thực tiễn, ông Cảnh nêu câu chuyện: "Chúng tôi ở 50 năm Hà Nội rồi. Một dòng sông Tô Lịch mãi chạy lờ mờ không rõ. Hà Nội rất nhiều giáo sư, rất nhiều nhà khoa học và rất nhiều điều kiện nhưng tại sao dòng chảy của Tô Lịch đến giờ phút này không xử lý được".

Ông Cảnh cũng thông tin khi sang Hàn Quốc, Pháp những dòng sông dù nhỏ bé cũng trở thành điểm du lịch, thơ mộng. Cạnh đó, ông Cảnh cũng đặt vấn đề việc "đào vỉa hè" nhiều cũng cần có ý kiến phản biện vì "không ai làm như vậy".

Mong người dân không bị ảnh hưởng bởi quảng cáo đông y thái quá

Về công tác chuyên môn, ông Cảnh đề xuất, mong muốn người dân được sử dụng các thuốc đông y tốt, không bị ảnh hưởng bởi quảng cáo thái quá, quảng cáo không cấp phép, thuốc không ổn và cần phát huy vai trò của ngành đông y hơn nữa. Thời gian qua, người dân phản ánh nội dung quảng cáo thuốc đông y quá mức.

Cạnh đó, ông Cảnh cho biết, Hội Đông y muốn có nhiều chương trình hướng dẫn cho người dân sử dụng thuốc đông y hợp lý và an toàn.

Cùng đó, vấn đề về xây dựng nguồn dược liệu sạch đang là một thách thức, cần nói không với dược liệu bẩn. Đây là những vấn đề mà ngành đông y rất quan tâm.

Một nội dung đáng chú ý cũng được ông Cảnh nêu là vấn đề bảo hiểm y tế. Các thầy thuốc đông y khi hành nghề đã được các cấp chính quyền, sở y tế cấp phép. Nhưng hiện nay khi họ khám chữa bệnh ở nhà, người dân có thẻ bảo hiểm y tế nhưng đến các cơ sở cấp phép này chưa được trả tiền một số dịch vụ.

Chủ tịch Hội Đông y đề xuất nên có nghiên cứu để cơ sở y tế (ngành đông y) được cấp phép, dù công hay tư khi người dân tới chữa bệnh, sẽ được chia sẻ vấn từ bảo hiểm y tế.