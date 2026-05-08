Tuổi trẻ góp sức xây dựng thế trận lòng dân

Phục vụ trực tiếp nhu cầu của người dân

Một hoạt động nổi bật là việc các cấp bộ Đoàn tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước". Phát huy tinh thần tình nguyện, tuổi trẻ cả nước đã vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 4.154 căn nhà cho người dân khó khăn, vượt hơn gấp đôi chỉ tiêu đăng ký đầu năm 2025, với hơn 102.000 ngày công lao động và tổng nguồn lực hỗ trợ trên 68,9 tỉ đồng.

Thanh niên hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp Ảnh: Vũ Thơ

Những con số ấy phản ánh rõ nét tinh thần sẻ chia của thanh niên đối với cộng đồng. Tại nhiều địa phương miền núi, vùng sâu vùng xa, những mái ấm mới được dựng lên đã giúp hàng nghìn gia đình ổn định cuộc sống, an tâm lao động sản xuất.

Song song đó, phong trào thanh niên tình nguyện tham gia thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc cũng tạo dấu ấn đậm nét. Có 283 đội hình thanh niên tình nguyện được thành lập, huy động hơn 5.600 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ tháo dỡ hơn 5.300 căn nhà, hơn 1.500 công trình phụ trợ để bàn giao mặt bằng cho các dự án trọng điểm quốc gia. Đây là minh chứng cho vai trò đồng hành của tuổi trẻ trong những nhiệm vụ phát triển hạ tầng chiến lược của đất nước.

Ở khu vực nông thôn, phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục là điểm nhấn nổi bật. Trong năm 2025, thanh niên cả nước đã tham gia làm mới 1.852 km đường giao thông nông thôn, xây dựng 201 cây cầu dân sinh, sửa chữa và xây mới gần 600 nhà văn hóa cộng đồng. Những công trình này góp phần cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt và thúc đẩy phát triển kinh tế ở các vùng khó khăn.

Không dừng lại ở hạ tầng, Đoàn Thanh niên còn tích cực hỗ trợ người dân chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp. Hàng nghìn tổ chuyển đổi số cộng đồng được triển khai, hỗ trợ nông dân ứng dụng công nghệ vào sản xuất, tiếp cận thương mại điện tử, nâng cao giá trị nông sản. Đây là bước đi quan trọng trong quá trình hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Tại các đô thị, phong trào xây dựng đô thị văn minh cũng được triển khai đồng bộ, bài bản. Toàn Đoàn đã làm mới 1.487 tuyến đường "sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn", duy trì hơn 7.000 tuyến đường thanh niên tự quản và tổ chức hơn 35.000 hoạt động "Ngày thứ bảy tình nguyện". Qua đó, hơn 7,3 triệu lượt người dân được hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, tư vấn các dịch vụ công. Đây được xem là điểm sáng thể hiện sự chuyển dịch mạnh mẽ của hoạt động Đoàn từ các hoạt động tình nguyện truyền thống sang hỗ trợ hành chính công, phục vụ trực tiếp nhu cầu người dân.

Tình nguyện vì cộng đồng

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, năm 2025 chứng kiến sự lan tỏa mạnh mẽ của các chương trình "Tình nguyện mùa đông", "Xuân tình nguyện", chăm lo Tết cho người nghèo, công nhân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp bộ Đoàn đã trao hơn 110 tỉ đồng tiền mặt và hơn 303.000 phần quà với tổng giá trị gần 86 tỉ đồng cho các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Riêng trong Tháng Thanh niên 2025, toàn Đoàn vận động được hơn 735,8 tỉ đồng để thực hiện gần 120.000 công trình, phần việc thanh niên. Đây là nguồn lực lớn, cho thấy sức huy động xã hội mạnh mẽ của tổ chức Đoàn và sự đồng hành của cộng đồng đối với các hoạt động thiện nguyện của tuổi trẻ.

Đặc biệt, trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025, các hoạt động hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã trở thành điểm nhấn mới. Hơn 25.400 đội hình thanh niên tình nguyện với hơn 480.000 lượt tình nguyện viên hỗ trợ tại hơn 3.300 đơn vị hành chính cấp xã và 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, giúp hơn 4,1 triệu lượt người dân thực hiện thủ tục hành chính. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về nhân lực mà còn là minh chứng cho khả năng thích ứng nhanh của thanh niên với yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số quốc gia.

Cũng trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, thanh niên đã trở thành lực lượng phản ứng nhanh trong thiên tai, bão lũ. 1.426 đội hình với hơn 32.500 đoàn viên đã lập tức có mặt, triển khai hàng loạt biện pháp ứng phó khẩn cấp với thiên tai. Những mô hình như "Đội hình khôi phục hạ tầng sau thiên tai", "Điểm sơ tán an toàn" đã chứng minh rõ nét tinh thần xung kích, sẻ chia của tuổi trẻ trong hoạn nạn.

Một trong những dấu ấn đậm nét của năm qua là phong trào "Bình dân học vụ số". Toàn quốc đã thành lập hơn 13.000 đội hình thanh niên tình nguyện, tổ chức hơn 18.000 hoạt động phổ cập kỹ năng số cho hơn 1,2 triệu người dân. Từ hướng dẫn tạo tài khoản định danh điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến đến thanh toán không tiền mặt, lực lượng thanh niên đang góp phần thu hẹp khoảng cách số trong cộng đồng.

Ngoài ra, tuổi trẻ còn tham gia hỗ trợ cập nhật dữ liệu đảng viên, vận hành nền tảng "Mặt trận số", đồng hành cùng hệ thống chính trị trong quá trình số hóa dữ liệu và nâng cao hiệu quả quản trị.

Với hơn 20 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện trong năm 2025, tổ chức Đoàn tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong các hoạt động vì cộng đồng, an sinh xã hội và xây dựng đất nước.

Củng cố thế trận lòng dân nơi biên cương

Theo quan điểm chỉ đạo của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới, Trung ương Đoàn đã ban hành Đề án "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030". Đề án đặt trọng tâm vào việc chăm lo đời sống, nâng cao năng lực số và hỗ trợ vận hành bộ máy chính quyền cơ sở tại 248 xã biên giới trên cả nước, hướng tới phát triển bền vững và củng cố thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Một trong những nội dung xuyên suốt của đề án là triển khai các hoạt động an sinh xã hội gắn với nhu cầu thực tiễn của thanh thiếu nhi và người dân vùng biên. Theo đó, mỗi xã biên giới sẽ duy trì ít nhất một đội hình thanh niên tình nguyện thường xuyên, tổ chức hằng năm ít nhất một chương trình an sinh xã hội và một chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn dinh dưỡng cho thanh thiếu nhi. Đây là giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nhất là tại những địa bàn còn nhiều khó khăn về điều kiện y tế.

Bên cạnh đó, đề án cũng chú trọng hỗ trợ giáo dục và cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em vùng biên thông qua việc trao học bổng thường niên cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng "Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội", đồng thời đầu tư các công trình như sân chơi thiếu nhi, nhà "Khăn quàng đỏ" dành cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những hoạt động này không chỉ góp phần bảo đảm an sinh xã hội mà còn tạo môi trường phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ vùng biên.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, đề án xác định đây là nhiệm vụ quan trọng để giúp thanh thiếu nhi vùng biên tiếp cận tri thức mới và không bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số quốc gia. Theo đó, mỗi xã biên giới hằng năm sẽ tổ chức ít nhất một lớp "Bình dân học vụ số", tập trung trang bị kỹ năng số cơ bản như sử dụng thiết bị thông minh, thanh toán không dùng tiền mặt, khai thác dịch vụ công trực tuyến và kỹ năng bảo đảm an toàn trên không gian mạng.

Song song với đào tạo kỹ năng số, thanh niên vùng biên còn được hỗ trợ ứng dụng công nghệ vào phát triển kinh tế như mở gian hàng trên sàn thương mại điện tử, quảng bá sản phẩm địa phương qua nền tảng số, livestream bán hàng và xây dựng thương hiệu số cho sản phẩm OCOP. Đây là hướng đi giúp mở rộng đầu ra sản phẩm, tăng thu nhập và nâng cao năng lực cạnh tranh cho thanh niên khu vực biên giới.

Đáng chú ý, đề án dành một nội dung riêng cho việc hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại các xã biên giới. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam dự kiến triển khai ít nhất 248 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ tại các xã, phường, góp phần bổ sung nguồn nhân lực trẻ cho địa phương trong thực hiện nhiệm vụ hành chính, phục vụ người dân và nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công.

Ngoài hỗ trợ con người, đề án còn huy động nguồn lực xã hội hóa để bổ sung trang thiết bị phục vụ quản lý hành chính, cải thiện điều kiện làm việc cho chính quyền cấp cơ sở. Lực lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên tình nguyện sẽ tham gia hỗ trợ trực tiếp trong các khâu hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ tại cơ sở.

Với cách tiếp cận đồng bộ từ an sinh xã hội, chuyển đổi số đến củng cố chính quyền cơ sở, đề án được kỳ vọng tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống thanh thiếu nhi vùng biên, góp phần xây dựng khu vực biên giới phát triển ổn định, bền vững trong giai đoạn mới.