Huy động gần 1 tỉ đồng thực hiện an sinh xã hội trong Tháng Thanh niên 2026

Chiều 24.4, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể T.Ư tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2026, đánh giá kết quả đợt thi đua cao điểm đầu tiên trong năm của tuổi trẻ khối.

Tham dự hội nghị có đại diện Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư và lãnh đạo Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư cùng đông đảo cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu.

Huy động nguồn lực đạt gần 1 tỉ đồng

Theo ban tổ chức, trong Tháng Thanh niên, tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư triển khai 185 hoạt động, thu hút hơn 12.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Các hoạt động tập trung vào công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên; tham gia chuyển đổi số; đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ban tổ chức trao bằng khen của T.Ư Đoàn cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên ẢNH: CTV

Các chỉ tiêu trọng tâm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, 2.300 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện, đạt 150% chỉ tiêu; 20/20 sáng kiến được triển khai; 600 cây xanh được trồng mới, đạt 120%.

Công tác hỗ trợ thanh niên cũng đạt kết quả tích cực với 160 thanh niên được giới thiệu việc làm, đạt 200% chỉ tiêu; 220 thanh thiếu nhi tham gia hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ, đạt 110% .

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, các cơ sở đoàn đã thành lập 22 tổ công nghệ số cộng đồng với 380 đoàn viên tham gia, tổ chức 20 hoạt động tập huấn kỹ năng số cho người dân. Tỷ lệ thanh niên tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số đạt 85%, nhiều chỉ số về sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử vượt kế hoạch đề ra.

Ban tổ chức trao giải chạy "Run For Youth 95" cho các tập thể, cá nhân ẢNH: CTV

Hoạt động an sinh xã hội được triển khai rộng khắp, đặc biệt tại các địa bàn khó khăn. Riêng chương trình ra quân tại Thanh Hóa đã huy động nguồn lực hơn 400 triệu đồng với nhiều công trình, phần việc thiết thực. Tính chung toàn đợt, tổng nguồn lực huy động cho các hoạt động cộng đồng ước đạt gần 1 tỉ đồng.

20 đoàn viên được kết nạp Đảng

Ban tổ chức cũng cho biết, trong Tháng Thanh niên, công tác xây dựng Đoàn được chú trọng với nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Trong Tháng Thanh niên, có 30 đoàn viên ưu tú được giới thiệu học lớp cảm tình Đảng, 20 đoàn viên được giới thiệu kết nạp và đã có 20 đoàn viên được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Anh Nguyễn Nhất Linh trao quà lưu niệm cho Đoàn Thanh niên VNPT đã hỗ trợ triển khai giải chạy "Run For Youth 95" ẢNH: CTV

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên các nền tảng số với nhiều sản phẩm truyền thông đa dạng như infographic, video clip, góp phần lan tỏa các hoạt động và nâng cao nhận thức chính trị trong đoàn viên, thanh niên. Nội dung tuyên truyền gắn với các sự kiện chính trị quan trọng, trong đó có cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Nhất Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư, khẳng định Tháng Thanh niên 2026 đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong bối cảnh chuyển đổi số.

Đặc biệt, các hoạt động được nâng cao chất lượng, chú trọng hiệu quả thực chất, gắn với nhu cầu của đoàn viên và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Anh Nguyễn Nhất Linh phát biểu tại chương trình ẢNH: CTV

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư đã khen thưởng 3 tập thể và 9 cá nhân nhận bằng khen của T.Ư Đoàn; 7 đơn vị nhận bằng khen cấp Đoàn khối.

Đồng thời, ban tổ chức trao giải các hoạt động đồng hành như giải chạy "Run For Youth 95" và cuộc thi truyền thông số, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia với tổng quãng đường chạy đạt hàng chục nghìn km.