Mặt trận Tổ quốc lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo hoạt động

Sáng 9.7, tại Hà Nội, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức, nhằm thảo luận, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chủ trì hội nghị.

Tổ chức thật tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư

Phát biểu tại hội nghị, bà Bùi Thị Minh Hoài đánh giá, sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc đối với các nội dung do Ban Thường trực trình xin ý kiến.

Bà Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại hội nghị ẢNH: TUẤN MINH

Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, hội nghị đã cơ bản thống nhất với quy chế hoạt động, chương trình làm việc toàn khóa của Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; định hướng trọng tâm công tác Mặt trận năm 2027; báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Nhà nước cùng sự đồng thuận của nhân dân, đất nước đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Kinh tế giữ được đà tăng trưởng, quốc phòng - an ninh được giữ vững, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, đời sống nhân dân được cải thiện.

"Trong kết quả, thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp quan trọng, tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên", bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định.

Các đại biểu dự hội nghị ẢNH: TUẤN MINH

Bà Bùi Thị Minh Hoài cho biết, sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết; đồng thời chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai nghị quyết trong toàn hệ thống, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Nhấn mạnh Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành các nhiệm vụ trọng tâm, bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và toàn hệ thống Mặt trận tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chung sức, đồng lòng triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra.

Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị ẢNH: TUẤN MINH

Trong đó, bà Bùi Thị Minh Hoài đặc biệt lưu ý việc tổ chức thật tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã đi vào vận hành. Đây là dịp quan trọng để tạo sự gắn kết, đồng thuận và hình thành khí thế mới trong nhân dân khi thực hiện mô hình tổ chức chính quyền mới.

Hướng mạnh về cơ sở

Về nhiệm vụ thời gian tới, bà Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI; vận động nhân dân thi đua sản xuất, kinh doanh, ủng hộ và đồng hành cùng Nhà nước thực hiện các dự án phát triển kết cấu hạ tầng, các dự án trọng điểm quốc gia và địa phương, phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo; gần dân, sát dân, lắng nghe nhân dân; tăng cường giám sát việc thực thi nhiệm vụ của chính quyền cơ sở và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

"Lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên", bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Đại biểu góp ý vào các nội dung quan trọng tại hội nghị ẢNH: TUẤN MINH

Cùng với đó, bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị tiếp tục kiện toàn, vận hành tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; đổi mới các cuộc vận động, nhất là phong trào toàn dân chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác được bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh là quyết liệt thực hiện chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ứng dụng công nghệ số trong chỉ đạo, điều hành, quản lý văn bản, tổ chức họp trực tuyến, hội nghị không giấy tờ; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội với cơ sở dữ liệu quốc gia và các bộ, ngành liên quan.

Bà Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ tin tưởng với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng của toàn hệ thống, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.