Đề xuất cơ chế đặc thù cho dự án 14 tỉ USD 'thu hút tinh hoa' ở Đà Nẵng

Sáng 27.7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ tư, cho ý kiến đối với tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển tại TP.Đà Nẵng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày tại phiên họp ẢNH: MEDIAQUOCHOI

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị biển hiện đại, tầm cỡ quốc tế, là nơi thu hút giới tinh hoa đến sinh sống và làm việc lâu dài với diện tích và quy mô vốn lớn (khoảng 1.500 ha, quy mô vốn đầu tư khoảng 400.000 tỉ đồng, 14 tỉ USD).

Dự thảo đề xuất chính sách nhà đầu tư chiến lược thực hiện dự án xây dựng khu đô thị lấn biển được phép bán, cho thuê mua tối đa không quá 50% số lượng công trình xây dựng và phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng trong khu đô thị lấn biển cho tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại luật Nhà ở.

Dự thảo cũng đề xuất thời hạn sở hữu công trình xây dựng thương mại, dịch vụ của cá nhân nước ngoài không quá 70 năm nhằm bảo đảm tính đồng bộ giữa thời hạn sở hữu tài sản với thời hạn hoạt động của dự án (70 năm), tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho việc thực hiện giao dịch, cấp giấy chứng nhận và quản lý trong quá trình vận hành dự án.

Cần đánh giá đầy đủ tác động để không gây hệ lụy tiêu cực

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, việc nâng tỷ lệ sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài lên 50% và cho các cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà lên 70 năm và gia hạn không quá 70 năm (quy định hiện hành là không quá 50 năm) là chính sách có tác động lớn đến thị trường bất động sản, quyền sở hữu, quản lý cư trú và quốc phòng, an ninh, nhất là đối với khu vực ven biển có vị trí chiến lược.

Trường hợp tiếp tục đề xuất quy định này, cần đánh giá đầy đủ tác động của chính sách và báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính cũng kiến nghị giao Chính phủ chỉ đạo các cơ quan tiếp tục rà soát nội dung quy định tại dự thảo nghị định; đánh giá đầy đủ, kỹ lưỡng các tác động đối với các cơ chế, chính sách đặc thù.

"Đối với các cơ chế, chính sách đặc thù khác với quy định hiện hành và các nghị quyết của Quốc hội phải báo cáo, xin ý kiến của Bộ Chính trị trước khi ban hành nghị định", ông Phan Văn Mãi nêu rõ.

Kết luận phiên làm việc, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất sự cần thiết ban hành nghị định nhằm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, định hướng của Trung ương về phát triển Đà Nẵng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị đánh giá đầy đủ tác động để không gây hệ lụy tiêu cực đến hệ sinh thái vịnh Đà Nẵng, an ninh quốc phòng và quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp.

"Đặc biệt, cần xây dựng các kịch bản xử lý rủi ro trong trường hợp dự án không thu hút được nguồn vốn, bị đình trệ, đứt gãy dòng vốn hoặc thi công dở dang các hạng mục trọng yếu gây thất thoát, lãng phí tài nguyên", Phó chủ tịch Quốc hội lưu ý.