'Siêu đô thị' lấn biển Đà Nẵng 14 tỉ USD, hút giới tinh hoa toàn cầu

Ngày 17.3, Bộ Tư pháp công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định về cơ chế, chính sách đặc thù đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển tại Đà Nẵng. Dự thảo do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo.

Theo quy hoạch, khu đô thị lấn biển tại vịnh Đà Nẵng dự kiến có quy mô khoảng 1.428 ha, tổng mức đầu tư 355.000 tỉ đồng (14 tỉ USD), gồm 5 cụm đảo nhân tạo đa chức năng. Thời gian thực hiện 15 năm (2026 - 2040).

Dự án được kỳ vọng tạo nên một khu đô thị biển hiện đại, tầm cỡ quốc tế, giúp Đà Nẵng trở thành nơi thu hút giới tinh hoa đến sinh sống và làm việc lâu dài.

Thời hạn hoạt động không quá 70 năm

Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất thời hạn hoạt động của dự án xây dựng khu đô thị lấn biển không quá 70 năm.

Để được tham gia thực hiện dự án, nhà đầu tư chiến lược phải bảo đảm khả năng huy động vốn, đồng thời có vốn chủ sở hữu góp vào dự án tối thiểu bằng 15% tổng vốn đầu tư đối với dự án quy mô từ 100.000 - 150.000 tỉ đồng hoặc tối thiểu bằng 10% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô trên 150.000 tỉ đồng.

Điểm mới của dự thảo là giảm tỷ lệ tối thiểu vốn chủ sở hữu góp vào dự án (từ 15% xuống 10%) có quy mô trên 150.000 tỉ đồng. Việc này nhằm tăng tính khả thi trong thu hút nhà đầu tư chiến lược. Bởi nếu áp dụng 15% số vốn chủ sở hữu phải bố trí lên tới khoảng 54.000 tỉ đồng, là mức rất lớn, vượt quá khả năng huy động của đa số nhà đầu tư chiến lược trong thời gian ngắn.

Dự thảo cũng quy định nhà đầu tư chiến lược thực hiện dự án khu đô thị lấn biển không phải dành một phần diện tích đất ở để xây dựng nhà ở xã hội, không phải bố trí quỹ đất nhà ở xã hội đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật ở vị trí khác ngoài phạm vi khu đô thị lấn biển đó.

Song, họ phải đóng tiền tương đương giá trị quỹ đất ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội, bao gồm: tiền sử dụng đất của 10% diện tích đất ở của dự án; số tiền tương đương chi phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật được xác định bằng tỷ lệ của 10% diện tích đất ở nhân với tổng chi phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án tính theo suất vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Được chuyển nhượng cho người nước ngoài tối đa 50% căn hộ chung cư

Vẫn theo đề xuất của Bộ Tài chính, nhà đầu tư chiến lược thực hiện dự án khu đô thị lấn biển được chuyển nhượng một phần dự án đối với phần diện tích sau khi đã hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết.

Đặc biệt, họ được phép chuyển nhượng nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tối đa không quá 50% số lượng căn hộ trong một tòa nhà chung cư. Nếu là nhà ở riêng lẻ bao gồm nhà biệt thự, nhà ở liền kề trên một khu vực có quy mô về dân số là 10.000 người thì chỉ được mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế và sở hữu tối đa không quá 250 căn nhà, trừ dự án thuộc khu vực cần bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Cơ quan soạn thảo cho hay, tỷ lệ nhà ở được bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài nêu trên cao hơn so với pháp luật về nhà ở. Điều này nhằm thu hút giới tinh hoa và dòng vốn toàn cầu, đồng thời vẫn bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Dự thảo cũng quy định hàng loạt chính sách ưu đãi về thuế của dự án đầu tư trong khu đô thị lấn biển.

Trong đó, thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới về công nghệ cao, công nghệ chiến lược (thuộc danh mục quy định), xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo… sẽ được áp dụng mức thuế suất 10% trong 30 năm, miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng, nhà quản lý, người lao động có trình độ cao có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh do thực hiện công việc trong khu đô thị lấn biển tại Đà Nẵng sẽ được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân trong vòng 10 năm.

Khu đô thị lấn biển còn được phép thành lập và kinh doanh cửa hàng miễn thuế. Khách du lịch là người nước ngoài được mua hàng miễn thuế tại cửa hàng miễn thuế trong khu đô thị lấn biển không hạn chế về số lượng, chủng loại và tổng trị giá hải quan khi xuất cảnh.