Drone xâm nhập vùng cấm bay tại sân bay Đà Nẵng, Cát Bi gây thiệt hại nhiều tỉ đồng

Sáng 17.3, Cục Hàng không Việt Nam tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá tình hình ảnh hưởng của drone, UAV tại các cảng hàng không.

Báo cáo của các bên cho biết, drone, UAV hoạt động trái phép trong khu vực cấm bay của một số sân bay quốc tế Đà Nẵng, Cát Bi đã ảnh hưởng đến hoạt động khai thác và an toàn hàng không.

Sân bay Cát Bi - Hải Phòng ẢNH: CAAV

Thống kê của Vietnam Airlines cho thấy, trong giai đoạn từ ngày 17 - 24.2, các vụ việc liên quan đến drone, UAV gây thiệt hại ước khoảng 5,6 tỉ đồng cho hãng. Tổng số hành khách bị ảnh hưởng lên tới khoảng 9.200 người.

Đáng chú ý, tối 15.3, một sự cố nghi liên quan đến drone tiếp tục xảy ra tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đã gây gián đoạn hoạt động khai thác trong khoảng 4 giờ.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Cát Bi cho biết, khoảng 20 giờ 15 ngày 15.3, tổ bay chuyến VJC280 khi đang tiếp cận hạ cánh đã phát hiện một vật thể nghi là drone trong khu vực tiếp cận sân bay. Tổ bay chuyến HVN1180 khi đang ở vị trí đỗ cũng báo cáo trước đó quan sát thấy vật thể nghi drone phát sáng ở độ cao khoảng 300 m, cách sân bay khoảng 7 - 8 km.

4 chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay dự bị Nội Bài và 5 chuyến bay khác chưa thể cất cánh theo kế hoạch.

Qua kiểm tra sau đó, lực lượng Phòng không - Không quân không phát hiện thêm vật thể bay bất thường trong khu vực. Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản một trường hợp người dân thả diều sáo gần 22 giờ cùng ngày.

Phó cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Hồ Minh Tấn cho biết, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố có sân bay về việc ngăn chặn thiết bị bay không người lái uy hiếp an ninh, an toàn tại sân bay.

Đáng chú ý, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam thống nhất đề xuất kể từ 60 phút khi nhận được báo cáo cuối cùng, nếu không có báo cáo thêm và không phát hiện vật thể lạ tại khu vực báo cáo, thì được coi rủi ro chướng ngại vật và đưa hoạt động khai thác bay trở lại bình thường.

Cục Hàng không Việt Nam cũng giao các phòng chuyên môn và các đơn vị hoàn thiện, hướng dẫn quy chế phối hợp đồng bộ thống nhất; kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung trang thiết bị, quan sát phát hiện drone, UAV. Phối hợp với các cơ quan đơn vị xây dựng chương trình tuyên truyền, phổ biến cụ thể để giải quyết dứt điểm vấn đề này.